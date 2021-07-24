Где готовят специалистов-аграриев, какие преимущества имеют абитуриенты и выпускники аграрных вузов и колледжей, читайте далее.

Специалистов-аграриев по всему спектру востребованных специальностей в основном готовят с высшим образованием четыре вуза: Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; Белорусский государственный аграрный технический университет; Гродненский государственный аграрный университет и Витебская государственная академия ветеринарной медицины, со средним специальным – 27 колледжей.

Сегодня ни для одной отрасли нет таких льгот, как для аграрной. В текущем году, например, на два дня увеличены сроки приема документов в аграрные вузы на сельскохозяйственные специальности. Так, для обучения в дневной форме за счет средств республиканского бюджета прием на сельхозспециальности осуществляется по 28 июля, для обучения на платной основе со сдачей вступительных экзаменов в вузе на сельхозспециальности – также по 28 июля, без сдачи экзаменов – по 10 августа.

Поступающие после окончания средней школы на сельхозспециальности могут предоставлять два сертификата ЦТ, при этом оценки по профильным предметам должны быть не ниже 7. Если результаты ЦТ абитуриента не устраивают или он не участвовал в нем и не имеет соответствующих сертификатов, можно сдать два вступительных экзамена в самом вузе. Организованы и краткосрочные подготовительные курсы, на время прохождения которых предоставляется общежитие.

Есть определенные преференции и для ребят, желающих поступать на сельхозспециальности в аграрные колледжи. Зачисление осуществляется по конкурсу среднего балла документа об образовании. Вступительная кампания пройдет по 18 августа.

Выпускники колледжей имеют возможность продолжить обучение в аграрных вузах и получить высшее образование по соответствующим или родственным специальностям в сокращенные сроки. При поступлении на сокращенный срок обучения они сдают в вузе два вступительных экзамена по профильным учебным дисциплинам, которые изучались в колледже.

Минсельхозпрод заинтересован в том, чтобы на сельскохозяйственные специальности поступала молодежь, знакомая со спецификой деревенского уклада жизни, работой в поле и на ферме. Такие ребята быстрее адаптируются на производстве и лучше закрепляются на селе.

Выпускники профильных классов аграрной направленности, имеющие в документе об образовании отметки не ниже 7 баллов по предметам профильных испытаний и заключившие целевой договор, зачисляются в вуз без экзаменов, по собеседованию. Обращаем внимание, что целевые договоры могут быть заключены с сельхозорганизациями, управлениями сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов или комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов. Целевая подготовка дает возможность абитуриентам самим выбрать место будущей работы, поступать по отдельному конкурсу, который, как правило, значительно меньше общего; получать доплаты к основной стипендии в период обучения от организации, заключившей с ним договор; проходить производственные практики по месту будущей работы, что в дальнейшем позволяет быстрее адаптироваться к коллективу и месту работы.

Хозяйства, заинтересованные в подготовке кадров и их дальнейшем закреплении, устанавливают ежемесячные доплаты к основной стипендии своим студентам-целевикам. Применяются и другие формы стимулирования, такие как гарантированное предоставление после окончания учебы жилья, возмещение расходов по найму жилья, оплата коммунальных расходов за счет средств хозяйства и другие. Абитуриент должен понимать: получив специальность сельхозпрофиля, его работа будет не менее престижной, чем в других отраслях.

В настоящее время действует ряд нормативных правовых актов, определяющих комплекс материальных стимулов и гарантий для молодых специалистов, это и доплаты к заработной плате в течение 5 лет работы, предоставление льготных кредитов на приобретение домашнего имущества и товаров первой необходимости, отсрочки от призыва на срочную военную службу на период работы на территории радиоактивного загрязнения, права призыва на службу в резерве и др. Действует и ряд указов, предусматривающих решение жилищных вопросов молодых специалистов и работников сельхозорганизаций.

Приглашаем на учебу в аграрные вузы и колледжи молодых людей, которые ставят перед собой высокие цели. Выпускники аграрных учебных заведений имеют возможность без проблем устроиться на работу в организациях отрасли, стать успешными руководителями, быстро продвинуться по служебной лестнице.

По информации управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома