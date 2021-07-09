В Республике Беларусь вопросы пенсионного обеспечения за работу с особыми условиями труда регулируются Законом Республики Беларусь от 17.04.1992 г . № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» и Законом Республики Беларусь от 05.01.2008г. №322-З «О профессиональном пенсионном страховании» (далее — Закон о ППС).

До 1 января 2009 года право на досрочные пенсии (пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет) предоставлялось по нормам Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» и их финансирование осуществлялось из общей пенсионной системы. Назначаются такие пенсии органами по труду, занятости и социальной защите.

С 1 января 2009 года в Республике Беларусь введена система профессионального пенсионного страхования работников, занятых в особых условиях труда.

Она основана на принципе предварительного накопления денежных средств за счет уплаты работодателями взносов на профессиональное пенсионное страхование для того, чтобы впоследствии работники, занятые в особых условиях труда, могли получить компенсацию за свою работу в таких условиях в виде профессиональных пенсий.

С 1 января 2009 года у граждан, работающих в особых условиях труда, формируется профессиональный стаж.

Профессиональный стаж – это продолжительность работы с особыми условиями труда, в течение которой за работника уплачивались взносы на профессиональное пенсионное страхование.

С 2009 года наряду с досрочными пенсиями по возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет выплачиваются профессиональные пенсии.

Профессиональные пенсии назначаются и выплачиваются Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Фонд) в соответствии с Законом о ППС. Их размер устанавливается исходя из суммы пенсионных сбережений, т. е. за счет уплаченных страхователем взносов на профессиональное пенсионное страхование и дохода от размещения этих средств в уполномоченном банке.

Законом о ППС предусмотрено два вида профессиональных пенсий: досрочная и дополнительная.

Досрочная профессиональная пенсия назначается лицам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, до достижения общеустановленного пенсионного возраста, при наличии следующих условий:

— достижение требуемого возраста;

— наличие необходимого стажа работы в особых условиях труда, и общего трудового стажа;

— наличие пенсионных сбережений на профессиональной части лицевого счета.

Досрочная профессиональная пенсия исчисляется путем деления суммы пенсионных сбережений (по данным профессиональной части лицевого счета) на число месяцев досрочного пенсионного периода.

Выплата досрочной профессиональной пенсии приостанавливается в период занятости застрахованного лица на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями труда. Досрочная профессиональная пенсия назначается и выплачивается застрахованным лицам до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Если по каким-либо причинам застрахованное лицо не воспользуется правом на досрочную профессиональную пенсию, ему Законом о ППС после достижения общеустановленного пенсионного возраста гарантируется получение дополнительной профессиональной пенсии.

Дополнительная профессиональная пенсия назначается при наличии у застрахованного лица в совокупности следующих условий:

— постоянное проживание в Республике Беларусь;

— достижение общеустановленного пенсионного возраста;

— наличие пенсионных сбережений на профессиональной части лицевого счета.

Дополнительная профессиональная пенсия выплачивается в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего в месяце за который она выплачивается.

Выплата дополнительной профессиональной пенсии производится независимо от получения каких-либо других пенсий или дохода.

Кроме того, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 года № 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения» работникам, занятым в особых условиях труда, которые к 1 января 2009 года отработали менее половины необходимого полного стажа работы с особыми условиями труда либо не имеют такого стажа до указанной даты, предоставляется права выбора способа компенсации за работу в таких условиях.

Работник вправе выбрать:

— профессиональное пенсионное страхование. То есть продолжить формировать право на досрочную (дополнительную) профессиональную пенсию.

Либо

— ежемесячную доплату к заработной плате. При

выборе доплаты работник получит дополнительный текущий доход

вместо права на профессиональную пенсию в будущем. Выплата доплаты, как и уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование, производится только до достижения работником общеустановленного пенсионного возраста.

Выбор работником доплаты оформляется путем подачи работодателю письменного заявления.

Форма заявления работника, порядок его подачи, регистрации и хранения определяются локальным нормативным правовым актом работодателя.

Решение о праве конкретного работника на доплату принимается работодателем по результатам изучения документов, подтверждающих специальный стаж этого работника.

Размер доплаты также определяется работодателем. В любом случае он не может быть менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование за этого работника.