Выложилась на все 400

Анастасия Савостенок о ЦТ, поступлении и планах на лето

В истории вступительных кампаний Беларуси известно всего два случая, когда количество набранных абитуриентами баллов достигло абсолютного максимума – 400. В 2018-м году страну удивила уроженка Пинска Анастасия Жовнерик. Рекордсменку 2021-го зовут Анастасия Савостенок, и родом она из Жлобина. Настя набрала по 100 баллов на ЦТ по белорусскому и английскому языкам. 100-балльный сертификат по обществоведению она получила благодаря диплому III степени на заключительном этапе республиканской олимпиады. Балл аттестата золотой медалистки тоже 100. Абитуриентка с удовольствием рассказала о подготовке к централизованному тестированию, будущей профессии и открыла свой секрет успеха.

– Как ты узнала о результатах ЦТ? Какой была твоя реакция и реакция родных?

– О результатах ЦТ я узнала в личном кабинете РИКЗ. Я была рада, когда увидела «сотку» по белорусскому языку. Сразу позвонила маме, бабушке, учительнице. Они, кончено же, очень радовались за меня, хвалили со словами «так держать!».

Осталось дождаться итога по английскому языку. За него я переживала сильнее, чем за белорусский: в тестах чаще допускала ошибки, пусть и незначительные.

Результат по английскому я узнала, когда ехала играть в пейнтбол с мамой и ее коллегами. «Ура, у меня 400 баллов!» — закричала я, когда поняла, что набрала желаемый максимум. Все в автобусе стали аплодировать, поздравлять. Было очень приятно.

– На кого собираешься поступать? Почему именно эта профессия тебе интересна?

– Я собираюсь поступать на факультет международных отношений БГУ на специальность «международные отношения». Факультет я выбрала давно, но сомневалась между двумя специальностями: «международные отношения» и «международное право». «Международные отношения» оказались в приоритете из-за большего разнообразия профессий.

Стать дипломатом – мечта детства. Эта профессия интересная и довольно необычная. Дипломат, как правило, много путешествует, а мне нравится путешествовать. Кроме того, профессия дипломата высокооплачиваемая, что тоже важно для меня. Еще она труднодостижимая, но я не ищу легких путей.

– Можно ли хорошо сдать ЦТ без занятий с репетитором?

– Да, это реально. Я никогда не занималась с репетитором. Подготовку к ЦТ осилила самостоятельно и сдала на максимум. Но есть ребята, которым трудно заставить себя готовиться. Репетитор же дает стимул.

Я не видела смысла в подготовке с репетитором, хотя и поставила себе труднодостижимую цель – набрать 400 баллов. Помощи учителей лицея и факультативных занятий оказалось вполне достаточно, чтобы ее достичь.

– Расскажи, как проходила твоя подготовка к тестированию?

– С 5-го класса я участвовала в олимпиадах по английскому языку, поэтому готовилась к ним и к ЦТ параллельно. В 9-ом взялась за белорусский. Сначала посещала факультативы в гимназии №1 родного Жлобина, а уже в 10-11 классах – в лицее БГУ. Подготовка к ЦТ по обществоведению, как и к олимпиаде, началась в 10-м классе. Я решала не только сборники ЦТ, но и задания повышенной сложности.

– Тяжело ли было совмещать учебу в лицее, подготовку к олимпиаде и централизованному тестированию?

– Довольно сложно было совмещать все это. Я не была уверена, что смогу взять диплом на «республике» и понимала, что готовиться к централизованному тестированию по обществоведению все равно придется. А вот сдавать ЦТ по языкам нужно было в любом случае. Приходилось много времени уделять учебе, иногда даже в ущерб сну, но я справлялась.

– Находилось ли время на отдых при таком плотном графике?

– Конечно, пришлось отказаться от прогулок на свежем воздухе, ограничить походы в парк, кино, театр. Времени на развлечения практически не оставалось. Отдыхала я только на каникулах. Но даже в это время уделяла внимание учебе, подготовке к олимпиаде.

В 11-ом классе я стала делать упор на профильные предметы. Это освобождало время, но не для отдыха, а для дополнительной подготовки к централизованному тестированию.

– Чем ты увлекаешься в свободное от учебы время?

– Я занимаюсь спортом. Мне очень нравится кататься на роликах, велосипеде. В Жлобине я живу рядом с лыжно-роллерной трассой. Там можно приятно и с пользой провести время.

Еще я люблю петь, с 3-х лет занимаюсь вокалом. Я и в «Эврике» (Жлобинский городской центр творчества детей и молодежи – ред.) пела, и в ДК Металлургов. Выступала на разных концертах, конкурсах, фестивалях. В лицее тоже старалась принимать активное участие во всех мероприятиях.

Люблю читать. От мамы мне досталась мини-библиотека. В ней я нашла книги, которые захотелось прочесть. Недавно увлеклась Агатой Кристи: очень нравятся детективы.

– Как планируешь провести каникулы?

– Каникулы я планирую провести с пользой для здоровья, для себя. Хочу отдохнуть, расслабиться, подзарядиться энергией перед новым учебным годом. Буду заниматься спортом, гулять и купаться. В планах – съездить в санаторий или на море. А в конце августа буду готовиться к учебе в университете.

– Поделись с будущими студентами секретом успеха.

– В любой сфере, в любой профессии, в любом возрасте, чтобы чего-то добиться, нужно много трудиться. Нужно упорство, старание, терпение. Я считаю, что тот, кто хочет добиться чего-то, своими усилиями, желанием и рвением обязательно добьется этого.

– Что пожелаешь абитуриентам 2022 года?

– Будьте уверенными в себе, дерзайте, творите! Пусть все ваши мечты сбываются! Верьте в себя, ставьте цели, идите к ним, и у вас все получится!

История успеха Насти не без огорчений, но абитуриентка не привыкла сдаваться. Именно усердный труд, терпение и целеустремленность помогли ей осуществить мечту детства. Своим примером она показала, что важно не просто мечтать, а уверенно идти к своей цели. Только так можно добиться желаемого.

Мария КОЗЛОВА.

Фото из личного архива Анастасии САВОСТЕНОК.