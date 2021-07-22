В Беларуси ЦТ на 100 баллов сдали 379 абитуриентов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

«Абсолютный результат — 100 баллов показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам. Максимальный результат по 2 учебным предметам показали 24 абитуриента, в 2020 году — 15. По одному учебному предмету 100 баллов набрали 355 абитуриентов, в 2020 году — 308», — рассказала Наталья Вайтехович.

По ее словам, в этом году на ЦТ зарегистрировались 62,6 тыс. человек, приняли участие — более 60 тыс. «Удалено за нарушения (с учетом резервных дней) 11 человек. Не прошли по медпоказаниям — 16», — отметила замдиректора.

В среднем регистрировались абитуриенты на 3,32 учебных предмета. «44,8% от общего числа зарегистрированных абитуриентов регистрировались на 4 учебных предмета. 8,6% — зарегистрировались для прохождения ЦТ по двум государственным языкам одновременно — русскому и белорусскому», — добавила Наталья Вайтехович.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с белорусского языка. Последнее испытание по основному графику по всемирной истории (новейшее время) прошло 8 июля. Также были определены три резервных дня — 14, 16 и 18 июля.

belta.by