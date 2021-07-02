В Буда-Кошелевском районе проходит республиканская акция «С заботой о безопасности малой родины» которая направленна на людей преклонного возраста и жителей населенных пунктов. Ее цель – предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем и гибели на них людей пожилого возраста.

В рамках акции пропагандисты организуют рассылку не только безопасной корреспонденции, но и посылок от МЧС, внутри которых пожилые люди смогут найти предметы, способные сделать их жизнь безопаснее. О безопасности в движении будет вещать специальный транспорт МЧС, который проедет по сельским населенным пунктам для транслирования населению коротких профилактических текстов через громкоговоритель. Кроме этого, спасатели проведут работу по маршруту движения торговых автолавок через проект «Автолавка безопасности». Совместно с активистами и представителями заинтересованных организаций они поедут в населенные пункты, где в местах остановок передвижных магазинов развернут интерактивные площадки, проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, разместят тематическую информацию на товарах. Таким образом, жители даже самых отдаленных уголков не останутся в стороне и смогут поучаствовать в мероприятиях, организованных спасателями.

Уважаемые граждане! Соблюдайте правила безопасности в быту, обязательно установите автономный пожарный извещатель! Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека. Безопасность в доме – дело каждого! Участвуйте в наших акциях и держите руку на пульсе безопасности!