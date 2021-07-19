По оперативным данным МЧС, прохождение грозового фронта через юго-восточный регион привело к обесточению 13 населенных пунктов, 4 молочно-товарных ферм в Светлогорском и Рогачевском районах.

Утром службы продолжили восстановление электроснабжения 9 населенных пунктов и молочно-товарных ферм. Также спасатели выезжали в трех районах из-за падения деревьев, перекрывших транспортные магистрали. На сегодняшний день на территории региона также объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются грозы и сильные ливни.

Фото МЧС

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