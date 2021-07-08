Корреспондент «Гомельскай праўды» поговорил с заместителем главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольгой Тульженковой о вакцинации в нашем регионе и мифах, которые с ней связаны.

– Ольга Николаевна, дельта-штамм выявили в Гомельской области?

– Да, из исследованных образцов сейчас он составляет около 30%. Но нужно понимать, любой вирус изменяется. Хорошо, что коронавирус мутирует не так быстро, как грипп.

– Что следует знать о новом штамме?

– Он более заразен. Однако в целом ничего в корне не изменилось – нам по-прежнему нужно прививаться, соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности. Тем более сложно сказать, как в будущем дельта поведет себя на нашей территории. Но учитывайте: это не новый вирус, вакцина против него так же эффективна. Организм, который выработал иммунитет, все равно «узнает» ковид вне зависимости от штамма.

– Как проходит вакцинация в области?

– Сейчас (на 6 июля – прим. автора) первым компонентом привито 157 442 человека, или 11,3% от всего населения региона. Две инъекции получили 101 809, или 7,3%. По темпам мы на втором месте после Минской области. В некоторых районах показатель выше областного уровня, например в Чечерском (19%) и Брагинском (17%). Среди предприятий выделяется Гомельский вагоностроительный завод – там привито 83%. И не нужно бояться, что не успеете завершить курс, допустим, из-за отпуска. Интервал между двумя инъекциями – от 21 до 90 дней. На эффективность не влияет, когда в этот промежуток введете второй компонент. Уже после первой прививки вырабатывается иммунитет, но более полную и длительную защиту получите только по завершении полного курса иммунизации.

– Правда, что сейчас оптимальное время для вакцинации?

– Да, наша область на нижнем плато. Самое время, чтобы вакцинироваться. Осенью традиционно активизируются респираторные инфекции. Это связано с несколькими причинами, например, дети идут в сады и школы, в целом формируются новые коллективы. Если заболеешь, придется отложить вакцинацию, из-за чего не все желающие смогут свободно планировать иммунизацию. Кроме того, нашей модели развития коронавирусной инфекции свойственны осенние пики – мы видели это в прошлом году. Поэтому после лета снова ожидаем рост заболеваемости. Насколько он будет высокий, зависит от того, как хорошо привьемся. В наших силах управлять инфекцией благодаря вакцинам. Давайте не забывать, что лекарства от вируса по-прежнему нет. Прививка – наша единственная защита.

– Мне кажется, важно учитывать, что вакцина не работает мгновенно. Привился сейчас – получишь «бронежилет» к осени, традиционно более «заразной» поре года.

– Верно, более стойкий иммунитет вырабатывается в течение двух недель после второго компонента. С учетом перерыва между инъекциями потребуется минимум месяц.

Сейчас заразились около 0,1% из тех, кто получил полный курс вакцинации. Из 100 000 заболели 100 человек, получается примерно 1000 к 1.

– Вы привились?

– Конечно, в феврале прошла полный курс. Все протекало безболезненно. Сложно понять, почему многие так сопротивляются и не хотят получить защиту от опасного заболевания. Люди умирают, а у некоторых после выздоровления появляются осложнения со стороны систем кровообращения, нервной и других. Иногда организм долго восстанавливается, только через полгода возвращается к нормальной работе.

– Некоторые боятся необратимых последствий в будущем. Есть ли у привитых людей осложнения?

– Непросто назвать иммунизацию чем-то кардинально новым. Конечно, может быть повышение температуры, максимум за несколько суток все проходит. Но это небольшая цена за иммунитет от серьезного заболевания.

– Реакция после прививки – это хорошо? Значит, организм выработал защиту?

– Скорее, это нормально. Но если у кого-то ее нет, это не означает, что отсутствует иммунитет. Просто каждый организм по-разному реагирует.

– После инъекции можно не носить маску?

– К сожалению, нет. Масочный режим зависит от эпидситуации, пока без мер профилактики есть риск заразиться. Когда встречаются два человека в масках, вероятность заражения составляет 1,5%, даже если один из них носитель вируса. Вакцинированный тоже может быть переносчиком. Выглядит примерно так: ковид попал к вам, организм с ним справился за пару дней, но пока идет борьба, можете заразить кого-то еще. Не забывайте о новом штамме и невысоком числе привитых. Для создания коллективного иммунитета стремимся вакцинировать 60%. Это защитит даже тех, кто по противопоказаниям не может вакцинироваться, например, из-за аллергии. Сейчас основной упор делаем на людей с хроническими заболеваниями. Они тяжелее переносят инфекцию. Тем более некоторые избегают больниц, боятся заразиться и запускают прежние болезни. Не забываем о профессиях, которые в группе риска, например учителя, продавцы, медики.

– Предлагаю еще раз проговорить плюсы вакцины. Заболеть можно, но риск попасть в больницу с осложнениями минимален?

– Правильно, и риск подхватить инфекцию низкий. Мы ведем учет лиц, которые заболели после иммунизации. Сейчас заразились около 0,1% из тех, кто получил полный курс вакцинации. Из 100 000 заболели 100 человек, получается примерно 1000 к 1. Тяжелой формы ни у кого не было. Это огромный успех.

– Если кому-то станет плохо после прививки, вы об этом узнаете?

– Поднимется температура – нет. Это входит в предсказуемые последствия. Узнаем, если состояние выйдет за рамки физиологической нормы.

– Хотя еще не привиты 60% населения, вакцинация уже спасает жизни и снижает заболеваемость. Правильно понимаю?

– Да, в любом случае эффект есть. Но мы надеемся, нам удастся достичь этого охвата. По крайней мере, делаем все возможное. Может быть, невысокие темпы связаны с тем, что люди расслабились. Заболеваемость снизилась, но это временное затишье. Ковид ушел в том числе из-за иммунной прослойки. Она складывается из привитых и переболевших. Но у перенесших заболевание антитела уйдут в среднем через шесть месяцев. В том числе поэтому все происходит волнами, как раз после предыдущего подъема прошло примерно полгода. К тому же видим, что происходит в России, где положение с ковидом ухудшилось. Полагаем, силу вирус наберет и у нас.

– Вакцины хватает всем желающим?

– Да, сейчас в области имеется более 63 тысяч доз, они есть в каждом районе, скоро поступит очередная партия. Остался «Спутник V», вакцина из Китая закончилась. К слову, есть люди из-за границы, которые готовы привиться платно, недавно получили заявку с Украины. Человек хочет приехать и получить защиту. Созданы условия для вакцинации иностранцев, конечно, не в ущерб своим гражданам.

Источник: http://gp.by

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