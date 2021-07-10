Несмотря на то что к условиям возделывания сурепица неприхотлива, на сроки уборки она реагирует мгновенно. Промедлишь день-другой – получишь потери. Поэтому это важное дело доверяют настоящим профессионалам и опытным хлеборобам, таким как комбайнер Артур Хроленков.

Как отметил и.о. директора ОАО «Рогинь» Владимир Чураков, в нынешнем году в хозяйстве впервые за долгое время решили попробовать выращивать ценную масличную культуру, под которую отвели 10 га. В отличие от рапса, сурепица менее требовательна, но и на ее посевах нужно вносить минеральные удобрения, проводить химпрополку и обработку против вредителей. Ведь именно за счет соблюдения технологии можно повысить её урожай. К слову, урожайность у культуры неплохая и составляет 22 ц/га. На её уборке задействован один комбайн, на котором трудится неоднократный тысячник на прежних жатвах Артур Хроленков. С раннего утра комбайнера застаем на мехдворе перед выходом в поле.

– Сам я местный, родился и вырос в Рогини. И хоть немало лет живу и работаю в Гомеле, ежегодно в период уборочных кампаний беру отпуск на заводе и приезжаю в родное хозяйство, – делится Артур Александрович. – Для меня это уже стало неотъемлемой частью жизни. Признаюсь, свой отпуск иначе как за штурвалом комбайна не представляю. На моем счету это уже 16-я уборочная страда. Правда, в нынешнем году она началась немного раньше обычного, чему способствовали погодные условия. Я впервые убираю сурепицу. В этом деле важно не упустить оптимальные сроки, так как жара и засуха не самым лучшим образом сказываются на урожайности. К тому же ввиду палящего зноя еще недозревшую сурепицу сильно засушило, на некоторых площадях стручки раскрылись – еще немного, и они осыплются.

По словам механизатора, в нынешнем году ему доверили управлять комбайном «Полесье GS12». По сравнению с его «старичком» эта техника надежная. «Сразу видно: создана она для людей. Работать на таком комбайне комфортно, так как есть кондиционер, да и производительность высокая. К тому же для меня уборка сурепицы – хорошая возможность проверить и обкатать технику перед началом массовой уборки зерновых», – отметил механизатор.

К уборочной мужчина приступил с хорошим настроем. Ведь чтобы не опустить заданную ранее планку и достичь заветной тысячи тонн, у него есть главные составляющие: надежная техника и желание трудиться не покладая рук. А по-другому он и не может. Кстати, впервые в комбайн сел к своему отцу еще подростком и с тех пор ни одну уборочную не пропускал. А как получил права, уже сам смог полноправно управлять техникой. Последние десять лет он работает без помощников, полностью полагаясь только на себя и железного коня.

Несмотря на то что долгое время Артур Хроленков трудится в областном центре в ОАО «ГЗЛиН» слесарем механосборочных работ, любимое дело не оставляет. Ведь только выезжая в поле, он полностью ощущает единение с природой и сопричастность к общему делу. Для него жатва – важная часть жизни, а еще отличная возможность заработать, пополнив семейный бюджет, и, конечно же, помочь родному хозяйству.

По словам главного специалиста управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, курирующего вопросы агрономии, Михаила Бирука, в этом году выращиванием сурепицы в районе занимаются три сельхозпредприятия: ОАО «Рогинь», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» и ОАО «Николаевка». Всего под культуру отведено 75 га площадей. Уборку сурепицы провели в оптимальные сроки. Средняя урожайность культуры составила 12,1 ц/га. Часть полученного зерна пойдет на семенной материал, другая будет реализована.

К слову, в районе полным ходом идет уборка озимого ячменя, на сегодняшний день уже убрано 89% площадей.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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