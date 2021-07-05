4 июня года в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в бане д. Потаповка. В результате пожара баня уничтожена полностью. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Данные факты очередной раз показывают, что неправильная эксплуатация отопительной печи приводит к пожару.

Напоминаем, согласно правил пожарной безопасности эксплуатировать отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа запрещено.

Кроме того, не допускайте перекала печи – ведь именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.