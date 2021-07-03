Спасибо, ветеран!

В преддверии Дня Независимости трудовые коллективы района провели акцию «Спасибо, ветеран!».

В рамках акции администрация и представители трудовых коллективов района посетили ветеранов Великой Отечественной войны Анатолия Кашпарова, Михаила Кончица и Александра Новичкова, чтобы выразить слова искренней благодарности за ратные и трудовые подвиги, пожелать здоровья и благополучия, вручить памятные подарки и, конечно же, пообщаться с этими удивительными людьми.

Начальник отдела идеологической работы и социального развития Юлия Слепцова вручает продуктовый набор и денежный конверт Александру Новичкову.