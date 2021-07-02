Вечерние песни у костра, сон в палатках и рассвет, когда можно ходить босиком по росе, а еще круглосуточное пребывание на свежем воздухе, игры и бесконечный позитив, подаренный силой единения с природой. Именно в такую романтику походной жизни окунулись на несколько дней участники палаточного лагеря специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Спарта», который развернулся вблизи деревни Кострище.

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня», с целью профилактики детского травматизма во время летних каникул пропагандисты Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС посетители палаточный лагерь. Во время встречи ребятам в обучающей форме рассказали правила безопасного поведения в летний период на воде, в лесу, при пожаре, в случае грозы, а также о многих других неприятностях, которые могут повстречаться на каникулах.

Дети с большим удовольствием отвечали на вопросы викторин, проходили различные тесты в приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом», обсуждали ситуации, где их сверстники попадали в чрезвычайную ситуацию, разгадывали загадки, участвовали в конкурсах, рассказывали истории о различных ситуациях из своей жизни. Тот же, кто захотел стать спасателем, смог примерить боевую одежду. А чтобы встреча запомнилась надолго, ребятам вручили памятки на тематику безопасности жизнедеятельности.