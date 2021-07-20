В рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины!» пропагандисты Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия в сельских населенных пунктах. Эти места выбраны не случайно. Лето — пора отдыха, отпусков и хорошей погоды, поэтому большинство людей уезжают из города в деревню поработать на дачных участках. Также в деревнях родители оставляют детей на каникулы, поэтому там количество жителей увеличивается вместе с риском возникновения пожаров.

В пунктах остановки автомагазина всегда людно. Пропагандисты в игровой ­и обучающей форме напомнили жителям сельских населенных пунктов о действиях на случай возникновения пожара, правила вызова экстренных служб, на плакате «Печка» разобрали основные нарушения при эксплуатации печного отопления, проверили на работоспособность автономный пожарный извещатель. Чтобы правила безопасности запомнились надолго, гражданам вручили буклеты на противопожарную тематику.

Еще одна эффективная мера профилактики – это информирование населения через громкоговорящее устройство служебного автомобиля, с его помощью спасатели сообщают населению о требованиях, которые необходимо соблюдать при разжигании костров, о недопустимости выжигания сухой растительности и административной ответственности за нарушение этих правил.