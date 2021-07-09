8 июля в Буда-Кошелевском социально-педагогическом центре для воспитанников лагеря труда и отдыха с круглосуточным пребыванием состоялся круглый стол на тему: «Лаборатория подростковых вопросов «Об административной ответственности несовершеннолетних» с участием помощника прокурора Виктории Стрижневой, заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанны Покидько, директора Уваровичского центра детского творчества Ирины Зыблевой.

В ходе проведения круглого стола помощник прокурора Виктория Стрижнева озвучила несовершеннолетним возраст, с которого наступает административная и уголовная ответственность, напомнила еще раз об ответственности за потребление, хранение и пересылку наркотических, а также за купание в водоёмах, не предназначенных для этого.

Заместитель председателя КДН Жанна Покидько рассказала ребятам о видах правонарушений и преступлений, наиболее часто совершаемых несовершеннолетними: буллинг, вейпинг, секстинг, сваттинг, вишинг, флэт, насвай, снюс, спайс.

Ирина Зыблева, в свою очередь, рассказала ребятам о деятельности центра детского творчества, оказываемых им услугах, о работе объединений центра и внеклассной работе.

В заключение гости пожелали ребятам успехов, и хорошего пребывания в лагере труда и отдыха и отличного настроения.