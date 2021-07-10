С 10 июля по 10 августа отдел землеустройства райисполкома проводит общественное обсуждение вопроса административно-территориального устройства в связи с изменением границ н.п. Церковье Николаевского сельсовета.

Подробную информацию о границах н.п. Церковье Николаевского сельсовета Буда-Кошелевского района можно получить в отделе землеустройства Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., 7, каб. 38), на сайте Буда-Кошелевского райисполкома buda-koshelevo.gomel-region.by.

Мнения граждан принимаются в течение одного месяца с даты опубликования извещения в средствах массовой информации и его размещения в глобальной компьютерной сети Интернет в письменной форме по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., 7, каб. 38 (с пометкой «изучение мнения граждан»), на электронную почту отдела землеустройства budazem@buda-koshelevo.gov.by.

Рассмотрению не подлежат мнения граждан, направленные с нарушением формы и сроков.