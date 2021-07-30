Отчетно-выборное собрание БСО прошло в преддверии 83-летия создания военных комиссариатов.

Организация была создана в 2006-м году и за 15 лет сумела реализовать немало важных идей, направленных на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи.

– Наши офицеры принимают активное участие в жизни района, стараются поддержать каждую интересную идею, оказать посильную помощь, тем самым показывая, что любовь к малой родине должна проявляться не на словах, а на деле, – отмечает военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв. – Участие в митингах, возложение цветов к памятникам воинам-освободителям, погибшим землякам – не просто дань прошлому, а долг каждого из нас. Кроме того, опыт и потенциал работы офицерского корпуса в проведении военно-патриотической работы с подрастающим поколением, подготовке допризывной молодежи неоценимы. Местная организация БСО активно сотрудничает с органами законодательной и исполнительной власти, с отделом образования и общественными объединениями.

За активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи в ходе заседания был отмечен благодарностью Гомельской областной ОО «Белорусский союз офицеров» майор в отставке Виктор Плотников, возглавлявший организацию с момента ее образования. Выступая с докладом о проделанной за 15 лет работе, Виктор Петрович отметил, что районная организация «Белорусский союз офицеров» была создана как общественная структура, объединившая в своих рядах офицеров запаса, в отставке и проходящих службу в рядах Вооруженных Сил Беларуси. Главное направление деятельности – военно-патриотическая работа, создание условий и возможностей для эффективного использования потенциала и опыта офицерского состава в национальных интересах.

Приоритеты не изменились и сегодня. Представители союза офицеров Будакошелевщины занимают активную гражданскую позицию, поддерживают политический курс развития своей страны, стремятся быть востребованными и полезными обществу.

Обсудив итоги работы за отчетный период, наметив планы на перспективу, участники собрания переизбрали председателя. На эту должность единогласным решением был избран майор в отставке Сергей Маслов. Кроме того, пополнились ряды организации: в ее составе было 30 человек, еще 6 изъявили желание вступить в союз.

Накануне праздника к сотрудникам и ветеранам военного комиссариата обратился военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв, выразив благодарность и признательность за верность служебному долгу, трудолюбие и профессионализм, а также пожелав доброго здоровья, мира, благополучия, успехов и стабильности в нелегком труде.

Ирина ШУТОВА

Фото Аллы Якушевич