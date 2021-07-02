Гомельская областная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2021 году подвела промежуточные итоги результатов контроля за проведением централизованного тестирования в регионе.

В период с 16 по 29 июня ЦТ прошло по 6 предметам (белорусскому, русскому, иностранным языкам, обществоведению, математике и биологии), в написании тестовых работ принял участие 19941 человек.

В каждом пункте тестирования в 166 задействованных аудиториях работали комиссии по контролю, нарушений законодательства при проведении ЦТ не установлено.

Областная комиссия напоминает, что абитуриент, не явившийся на ЦТ по уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, подтвержденные документально), проходит его в резервный день (14, 16 и 18 июля).

Для оперативного реагирования на обращения абитуриентов и их родителей в Комитете в период проведения ЦТ работает «горячая телефонная линия» по номеру в г.Гомеле 8(0232) 23-83-85.