В нашем районе, как и по всей стране, продолжается массовая вакцинация населения. Кампания набирает обороты и в сельской местности. На неделе нам довелось наблюдать слаженную работу медиков Рогинской сельской врачебной амбулатории.

Врач общей практики Галина Гайкова объяснила, что на вверенном ей участке расположено 3 фельдшерско-акушерских пункта (в Дербичах, Николаевке и Приборе), обслуживающих 18 поселков, где всего проживает 1565 человек. На текущий момент 30 % населения уже привито. К жителям, испытывающим трудности в самостоятельном передвижении, медики приезжают на дом.

Информацию о вакцинации сельские медики размещали в местах общественного сбора – возле магазинов, школы, почты, звонили и проводили разъяснительные беседы с населением. Местные жители реагируют по-разному: одни торопятся на инъекцию, другие пребывают в размышлениях.

– Большинство земляков охотно делают прививки от коронавирусной инфекции. Люди понимают, что от этого зависит не только их здоровье, но и здоровье их близких. Многие вакцинируются целыми семьями, что снижает риск заражения среди родственников, повышает коллективный иммунитет, к которому мы стремимся, – пояснила Галина Александровна.

На прививку 29 июня записались 55 человек, трое из них были вакцинированы на дому. В этот день проводился первичный этап вакцинации, через 21 день сельчанам будет введён второй компонент вакцины. Для прививки использовался российский препарат «Гам-Ковид-Вак», более известный под названием «Спутник V».

Алгоритм проведения вакцинации простой: сначала врач оценивает общее состояние посетителя. Проводит термометрию, осмотр, интересуется аллергологическим анамнезом. Нет противопоказаний – добро пожаловать на процедуру. Полчаса после нее пациенту рекомендуют подождать в помещении амбулатории или возле нее на тот случай, если реакция на препарат будет нестандартной. Но помощь медиков тем, кто прошел вакцинацию, не потребовалась.

Пенсионер Михаил Капаев вакцинировался в числе первых.

– Прививаться решил, чтоб прожить подольше, – говорит мужчина. – Я инвалид второй группы и имею ряд хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, из-за которых нахожусь в группе риска. Дополнительным поводом задуматься о вакцинации для меня стало проникновение в Беларусь индийского штамма коронавируса «Дельта». Я прочитал, что именно эта мутация отличается высокой степенью заразительности. Все мои близкие уже привились и нас с женой тоже убедили в такой необходимости.

На прививку смело заходит Екатерина Адинцова. Она приехала в гости к родителям на время отпуска и решила вакцинироваться здесь. Молодая женщина поясняет, что поводом сделать прививку для всей их семьи послужило то, что отец переболел коронавирусом с января по май уже трижды, все три раза с госпитализацией в центральную районную больницу и тяжелым течением болезни. После последнего раза на фоне осложнений от инфекции у него случился инсульт.

– Наблюдая, как массово болеют окружающие, в том числе и дорогие мне люди, какими тяжелыми могут быть последствия коронавируса, я осознанно решила поставить прививку «Спутник V». Вместе со мной пришла вся семья. Мама вакцинировалась первой, а сейчас и мы с сестрой. Отец тоже прививку собирается сделать, но позже: еще очень слаб после болезни, – рассказала о сознательном выборе своих родных Татьяна. – Руководствуясь негативным личным опытом, я понимаю, что вакцинация – это единственный способ защитить себя и близких. Кроме того, в ближайшее время я планирую выехать в Россию, а с прививочным сертификатом это будет сделать проще.

Предприниматель Виталий Евсеев пришел на прививочный пункт вместе с женой.

– Просто я устал бояться заболеть, а это хоть какая-то гарантия спокойствия. По роду своей деятельности я общаюсь с большим количеством людей, к тому же к нам приезжают дети, внуки. Считаю, что прививка – это единственный вариант остаться уверенным за безопасность свою и своих близких. Дети наши пока раздумывают, прививаться им или нет. Мы с женой, как старшее поколение, решили подать им пример. Вторую прививку пойдем ставить через три недели. Верю, что у нас выработаются антитела.

Далее в очереди Лидия Карпенко, пенсионерка. Медик знает, что у пожилого человека высокое давление, и перед процедурой уточняет названия препаратов, которые та принимала в последнее время, были ли у нее недавно инфекционные заболевания. За пожилыми людьми, которые находятся в группе риска, после вакцинации особый медицинский контроль.

Лидия Тимофеевна признается, что коронавирусом она не болела, но обезопасить себя хочет.

– Все же возраст: мне 72 года. Кроме того, я нахожусь в группе риска, поскольку у меня целый комплекс хронических заболеваний: диабет второго типа, гипертония. Хоть и стараюсь реже появляться в общественных местах, даже в том же магазине, и при каждом выходе надеваю маску, но это ведь не дает никакой гарантии. У меня дочка медик, она-то и убедила меня в необходимости вакцинироваться, – говорит Лидия Тимофеевна с надеждой, что благодаря прививке у нее сформируется иммунитет к вирусу.

Делать прививку или нет – каждый решает сам. А те, кто хочет вакцинироваться, звоните по ТЕЛЕФОНУ 7-22-10.

Ирина ШУТОВА

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