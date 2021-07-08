На территории Буда-Кошелевского района интенсивными темпами продолжаются работы по заготовке грубых кормов всеми сельскохозяйственными предприятиями, что на сегодняшний день является приоритетным направлением в этой отрасли. Безопасность при проведении таких работ должна быть на первом месте, ведь даже одна маленькая искра может уничтожить тонны заготовленных для питания животных кормов. Поэтому работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические мероприятия по местам заготовки и хранения грубых кормов в открытом акционерном обществе «Юбилейный-Агро» и сельскохозяйственном унитарном предприятии «Андреевка».

Проводя мероприятия на данных объектах, спасатели акцентировали внимание руководителей на безусловном выполнении требований пожарной безопасности. Проверили укомплектованность первичными средствами пожаротушения техники и мест хранения кормов, наличие эксплуатационной документации на технологическое оборудование, соблюдение противопожарного режима, своевременную очистку территории, прилегающей к зданиям складов, наличие минерализованных полос, исправность источников наружного противопожарного водоснабжения.

В целях предупреждения пожаров на подобных объектах напомнили работникам предприятий о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Главная задача для работников МЧС: не наказать, а не допустить возникновения чрезвычайной ситуации и причинения материального ущерба. По итогам проведенных рейдовых мероприятий руководителям сельхозпредприятий направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений.