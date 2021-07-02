Практически у каждого сегодня есть всевозможные устройства, аккумуляторы которых заряжаются от электросети. Однако зачастую зарядка от мобильного телефона, включенная в розетку, но не используемая по назначению, становится причиной пожара.

Какие правила следует соблюдать, чтобы избежать возгорания зарядного устройства? Прежде всего помните: оставляя устройство в розетке, вы оставляете под напряжением прибор. А ведь в сети бывают скачки напряжения, и в итоге ваше зарядное может не только задымиться именно среди ночи, но и загореться. По этой причине, как отмечают спасатели, заряжать телефон необходимо только в вашем присутствии.

Конечно, современные зарядные устройства оснащены встроенной системой защиты от возгорания, но у каждого прибора есть срок службы (корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки). И тем более будьте внимательны, если в семье есть маленькие дети, ведь ребенок может играть с проводом от зарядки или, что еще хуже, возьмет его в рот.

Еще одно важное правило – использование оригинальных зарядных устройств, предназначенных именно для данной модели телефона или планшета. На практике далеко не всегда мы используем «подходящее» зарядное устройство для «подходящего» гаджета. И если для зарядки телефона или смартфона используется, например, более мощное устройство, то в этом случае есть риск воспламенения самого подзарядного устройства или даже взрыва аккумулятора.



С электричеством не шутят

Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно, но порой забываем о бегущей по проводам опасности, не говоря уже о детях.

К сожалению, последствия неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть очень плачевными. Подтверждение тому – произошедшие в июне несчастные случаи. Так, 6 числа в дачном доме девочка 2006 г.р. получила электротравму, принимая душ. Причиной послужило неправильное подключение электроводонагревателя. А 19 июня в Глусском районе от электротока пострадал гражданин при ловле рыбы на мелиоративном канале под воздушной линией 110 кВ, приблизив удочку на недопустимое расстояние.

21 июня в Докшицах девушка, присев на край фонтана и свесив ноги в воду, также попала под действие электротока. Пострадавшая упала в воду. Возможная причина – повреждение корпуса светильника декоративной подсветки. Двумя днями позже в Каменецком районе во время строительных работ снова произошел несчастный случай со смертельным исходом: для подключения холодильников наемные рабочие изготовили самодельный удлинитель, и при присоединении к нему очередного куска провода один из них попал под действие электротока. Также 23 июня в Осиповичском районе погиб мальчик 2011 г.р. Находясь в деревне у бабушки, два брата купались в металлических емкостях вблизи бани. Предположительно погибший, стоя на токопроводящем полу без обуви, коснулся неизолированной клеммы ТЭНа, в результате чего был смертельно травмирован. Дедушка и бабушка на момент происшествия отсутствовали.

Районная Энергогазинспекция призывает граждан быть осторожными. Берегите свои жизни!

Подготовила Елена БЕЛКО