За что вы любите район, в котором живете? С таким вопросом накануне 97-й годовщины со дня основания района «Авангард» обратился к будакошелевцам.

Елена Коноваленко и Светлана Жукова, воспитатель и помощник воспитателя яслей-сада «Светлячок»:

– В первую очередь, у нас красивая природа: леса, озера и речки. Много зелени и мест для комфортных и приятных прогулок. Наш район маленький, но уютный и чистый. В нем живут самые чуткие, добрые и отзывчивые люди. Здесь тихо и спокойно. Нет суеты, всё размерено.

Мария Кругова, будущий молодой специалист:

– Свой район я люблю за то, что он дарит мне приятные воспоминания: впервые упала с велосипеда, впервые влюбилась, впервые разочаровалась. После учебы в Мозырском медицинском колледже я всё равно вернулась сюда, потому что здесь все свое, родное – и дом, и родители, и друзья.

Валентин Лесковский, дворник Буда-Кошелевского социально-педагогического центра:

– У нас красивый и уютный район, в котором есть всё, что нужно человеку, чтобы жить полноценной и интересной жизнью. Здесь моя малая родина, я не хотел бы уезжать отсюда.