На централизованное тестирование (ЦТ) в Беларуси в 2021 году зарегистрировались 62 620 абитуриентов для прохождения 208 085 тестов.

28 тыс. (44,8 %) абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по четырем предметам.

Итоги ЦТ по предметам (зарегистрировались — неявка — удалены):

белорусский язык — 17,9 тыс. абитуриентов; 4,4%; 1 человек;

русский язык — 50,8 тыс.; 3,9%; 3;

обществоведение — 13 тыс.; 6,6%; 0;

математика — 32,2 тыс.; 5%; 2;

биология — 20,2 тыс.; 5,8%; 1;

иностранный язык — 26 тыс.; 5,8%; 0;

химия — 10,5 тыс.; 6,2%; 0;

физика — 18,2 тыс.; 6,6%; 0;

история Беларуси — 16,9 тыс.; 8,7%; 2;

география — 1 тыс.; 13,4%; 1 человек;

всемирная история (новейшее время) — 1,2 тыс.; 14,3%; 0.

Максимальный балл тестирования набрали:

2015 год — 277 человек (по двум предметам — 11 человек);

2016 год — 309 человек (по двум и более предметам — 18 человек);

2017 год — 303 человека (по двум и более предметам — 11 человек);

2018 год — 392 человека (по двум предметам — 16);

2019 года — 326 человек (по двум предметам — 12);

2020 год — 323 человека (по двум предметам — 15);

2021 год — 377 человек (по двум предметам -24).

Источник: РИКЗ.

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