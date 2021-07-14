Какие вопросы поднимали граждане на приеме у главы района Анатолия ГАПОНИКА

К руководителю районной исполнительной власти за содействием в разрешении своих проблем обратились 10 человек.

Заявители просили оказать помощь в улучшении жилищных условий и трудоустройстве. Не обошлось без земельных и трудовых споров. В ходе приема Анатолий Генрикович совместно с профильными специалистами детально разбирал проблемы жителей района и разъяснял последовательность их решений.

Тамара Борисовна проживает в ветхом доме, что у железнодорожной станции, и стоит на очереди в улучшении жилищных условий. Интересовалась, когда ей выделят жилье. «Вы первая в очереди, жилье в городе освободилось, но заселиться туда вы сможет после соблюдения всех необходимых процедур, – объяснили женщине. – Коммунальник, в чьем ведомстве состоит квартира, должен сперва привести помещение в порядок».

Петр Емельянович из Октября просил оказать содействие в трудоустройстве. Он долгое время работал в сельском хозяйстве, но после операции на позвоночнике больше заниматься тяжелым физическим трудом не может. Глава района дал поручения своим заместителям и руководителям структурных подразделений в сжатые сроки найти мужчине подходящую работу.

Жительнице Липинич, которая также имеет ряд ограничений по состоянию здоровья и не может самостоятельно трудоустроиться, предложили несколько вакансий на выбор. Когда они не устроили заявительницу, ей посоветовали рассмотреть вариант трудоустройства с переселением. «Специалисты управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома окажут вам содействие, помогут, если вы рассматриваете для себя подобный вариант, — подчеркнул Анатолий Гапоник, — Но вы тоже должны проявить инициативу, предпринять определенные усилия со своей стороны. Вы – взрослый человек. За вас никто не должен думать. Вы сами в первую очередь должны заниматься своим трудоустройством».

Животновод СУП «Андреевка» выразил несогласие с порядком начисления заработной платы. В присутствии руководителя хозяйства были озвучены все острые вопросы, намечены пути их решения. «Этого конфликта можно было бы избежать, если бы на предприятии должным образом велась информационно-разъяснительная работа, — отметил глава района, обращаясь к руководителю СУП «Андреевка». — В хозяйстве должна быть четко налажена обратная связь работников со специалистами: экономистами и кадровиками. Если возникают подобные вопросы, если люди не знают расценок, значит ее нет».