Арендовал – отвечай за «свое озеро» и за порядок на прибрежной территории. Как арендаторы водных угодий соблюдают природоохранное законодательство и выполняют договорные обязательства.

Эти и другие вопросы обсудили депутаты на выездном заседании постоянной комиссии райсовета по местному самоуправлению, развитию и благоустройству населенных пунктов, посетив взятые в аренду водоемы в д. Еленец Губичского сельсовета и д. Кленовица Чеботовичского сельсовета.

Заседание состоялось 26 июля. Участие в его работе приняли председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия и землеустроительной службы райисполкома. Провел выездное заседание председатель комиссии Валентин Комешко.

К слову, оба арендатора – глава крестьянского хозяйства Иван Мочальник и индивидуальный предприниматель Артем Ермаков – занимаются одновременно и разведением рыбы для последующей продажи (товарное рыбоводство), и организацией платной любительской рыбалки (рыбоводство в рекреационных целях). Ведение рыболовного хозяйства, кроме непосредственного вылова рыбы, требует от арендаторов проведения целого ряда мероприятий. Прежде всего это зарыбление водных объектов в соответствии с объемами и сроками, предусмотренными в плане мероприятий по использованию поверхностного водного объекта, ведение учета вселенной и изъятой рыбы и в установленном порядке представление отчетности. Естественно, арендаторы должны своевременно вносить арендную плату, размер которой зависит от ряда факторов: класса водоема, степени зарыбления, расположения, наличия инфраструктуры и, конечно, площади. Помимо этого, арендаторам приходится присматривать за прибрежной полосой, производить регулярный обкос растительности по периметру водоема и уборку мусора.

При организации платного любительского рыболовства арендаторы обязаны создать условия для рыбаков: обустроить подъездные пути, стоянки, берега, установить мостики, беседки и мангалы (оговаривается в плане мероприятий по использованию поверхностного водного объекта при заключении договора аренды). Одним словом, должны оборудовать место так, чтобы рыболову было понятно, за что он платит. Арендаторы также обязаны выставить таблички, которые будут предупреждать, что на данном водоеме организована платная рыбалка, и информировать, где можно купить на нее разрешение. В то же время для местных жителей должна быть предусмотрена бесплатная ловля рыбы любительскими орудиями лова.

Учитывая все эти требования, истинным хозяином арендованного водоема проявил себя индивидуальный предприниматель Артем Ермаков. В этом воочию убедились депутаты, посетив д. Кленовица. Прибрежная зона на водоеме окошена, обустроена по всем правилам: здесь тебе и мангалы, и беседки, и мостики со скамейками. По всему заметно: рыбаков тут ждут и уважают. На въезде установлены аншлаги, информационные стенды. Есть даже павильон, где осуществляется продажа талонов, ведется видеонаблюдение. Кстати, озеро находится в аренде всего 2 года. В планах у арендатора обустроить кемпинг для любителей ночной рыбалки, проложить тропу здоровья по живописным местам.

– Знаете, рыбоводство с большой натяжкой можно назвать прибыльным бизнесом. Беря в аренду озеро, я не преследовал цель заработать – хотелось сохранить это красивейшее место. На самом деле доход мне приносит пчеловодство. Пока только вкладываюсь в новое дело. Но рыбаки сюда приезжают. Несколько раз здесь даже проводились спортивные состязания по рыбной ловле, – рассказал Артем Ермаков.

По итогам выездного заседания комиссия отметила положительную работу индивидуального предпринимателя Артема Ермакова, а вот арендатору поверхностного водного объекта в д. Еленец, главе крестьянского хозяйства Ивану Мочальнику, депутаты рекомендовали продолжить работу по благоустройству территории вокруг водоема и выполнить таким образом свои договорные обязательства и план мероприятий в части обустройства береговой линии.

Как рассказала журналисту «Авангарда» главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Гришманова, на территории района в аренде находятся 6 из 13 водных объектов. Все они, к слову, искусственного происхождения. Во временное пользование отданы пруды вблизи Дуравич, Еленца, Липинич, Кленовицы, Кошелева и Колоса. Некоторые арендаторы занимаются только товарным рыбоводством, кто-то делает ставку на организацию рыбалки на платной основе, иные практикуют два вида деятельности. Водные объекты, как правило, предоставляются в аренду первоначально на 5 лет, а если вопросов к работе арендатора не возникает, она продлевается. Анализ рыбохозяйственной деятельности арендаторов ведет управление сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, оно же проводит мониторинг всех поверхностных водных объектов на территории района, предоставленных в аренду, с целью осуществления контроля за соблюдением условий договора аренды и выполнения обязательств, возложенных планом мероприятий.

Кто-то спросит: в чем польза от сдачи в аренду прудов для района и его жителей? Во-первых, за пользование водными объектами их хозяева вносят арендную плату. Во-вторых, для рыболовов-любителей обеспечена платная рыбалка, с которой, как правило, никто без улова не возвращается. И третьим положительным моментом является то, что арендатор отвечает за поддержание в чистоте и порядке водоема и береговой линии. Арендаторы, к сожалению, не всегда способны обеспечить должные условия, но, надо признать, что намного больше проблем возникает в тех случаях, когда у озера нет хозяина. Например, большие заморы рыбы зимой чаще возникают на бесхозных водоемах. Потому арендаторы однозначно должны быть, другое дело, что каждый из них должен быть еще и настоящим хозяином – рачительным по отношению к водоему и гостеприимным по отношению к людям.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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