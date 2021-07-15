Как будакошелевцам получить сертификат с QR-кодом, подтверждающий проведение вакцинации против инфекции Covid-19?

В некоторые страны, в том числе популярные у белорусов курорты сегодня можно свободно въехать, предъявив на границе сертификат о прививке. Получить сертификат с QR-кодом, подтверждающий проведение вакцинации против инфекции Covid-19, будакошелевцы могут в Буда-Кошелевской центральной районной больнице.

Сертификат выдается на платной основе в течение 5 дней с момента обращения лицам, прошедшим вакцинацию в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ», по требованию (в случае выезда за пределы Республики Беларусь в течение года с момента проведения второй вакцинации без предоставления подтверждающего документа).

Форма сертификата утверждена приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.06.2021 №446.

Стоимость услуги для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих в стране, составляет 5 BYN

Плановая запись на выдачу сертификатов с QR-кодом производится в кабинете № 6 (прививочный). С собой необходимо взять паспорт. По всем вопросам звоните по тел.: 7-22-10.