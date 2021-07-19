Как в Гусевице отметили день деревни

Теплым субботним вечером Гусевица встречала гостей и жителей села веселыми песнями и приятными сюрпризами. По традиции в этот день чествовали самых достойных жителей деревни.

На протяжении всего праздника работали детские аттракционы, были организованы выставки, свои экспонаты предоставил центр ткачества. Символично, что именно в день деревни родился и ручник, который начинали ткать в Александрии. Срезала ручник заместитель председателя Гусевицкого сельисполкома Наталья Ковш.

и жителей села веселыми песнями. Сельчане по традиции тепло и душевно отметили день своего родного края, а накануне сельская библиотека отметила 65-летний юбилей.

На протяжении всего праздника работали детские аттракционы, были организованы выставки, свои экспонаты предоставил центр ткачества. Символично, что именно в день деревни родился и ручник, который начинали ткать в Александрии. Срезала ручник заместитель председателя Гусевицкого сельисполкома Наталья Ковш.