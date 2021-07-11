Уже на протяжении ряда лет в районе представители бизнеса совершенно бесплатно могут получить неиспользуемое имущество под реальные инвестиционные проекты. Только в 2020-м году, рассказал «Авангарду» заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев, заключено 3 договора безвозмездной передачи недвижимого имущества для инвестпроектов, передано 36 объектов общей площадью более 26 тыс. кв.м. В этом году планируется для согласования еще один инвестпроект: использование переданного имущества под зерносклад. В ходе реализации всех трех проектов инвесторы выращивают на мясо молодняк крупного рогатого скота.

Расскажем об одном из них. В июле прошлого года представители ООО «Вахавяк Плюс» обратились в райисполком с ходатайством о рассмотрении вопроса безвозмездной передачи комплекса зданий фермы в Бацуни. Причем, как говорится, пришли не с пустыми руками, а уже с конкретным предложением и бизнес-планом – реализацией инвестиционного проекта «Откорм молодняка крупного рогатого скота на мясо». Между собственником имущества и заявителем был подписан договор. Срок реализации проекта – пять лет. Согласно заключенному договору, принимающая сторона получила ряд объектов (Дом животновода, коровник и телятники, водонапорную башню, молочный блок, навесы для сена и телят и ряд других объектов) на площади более 17 га и земли.

Спустя год мы побывали в Бацуни. Сопровождал нас в поездке заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев. О том, что проект был создан «не для бумаги», убедились на месте. Ухоженные поля с кукурузой встречали уже на подъезде к бывшей ферме. Разговор ведем с генеральным директором ООО «Вахавяк Плюс» Азаматом Борсовым, который выступил и нашим гидом. С первых слов понимаем, что имеем дело с человеком, влюбленным в свое дело. Отсюда и ощущение того, что создается не просто производство, а некое подобие домашнего хозяйства: во всем чувствуется хозяйский подход. Работа кипит на всех участках, в каждое переданное строение стремятся вдохнуть жизнь. Да и сделано за год немало. В первую очередь отремонтировали часть помещений, где содержатся животные: обновили крыши, вставили окна, заменили ворота. Скоро преобразится и бывший Дом животновода. Здесь будет место для отдыха.

Посадили первые гектары кукурузы, уже в процессе выращивания царицы полей увидели плюсы и минусы здешней земли: какой-то участок требует залужения, где-то проводится мелиорация. При этом сэкономили на удобрениях и использовали имеющуюся органику. В планах – ремонт и закладка силосной ямы, ведь не за горами и заготовка кормов. Вместо доильных залов сделают мастерские.



Неотъемлемой частью договора является создание новых рабочих мест. Сегодня здесь работают 14 человек, в основном местные, из близлежащих деревень. В коллективе как постоянные работники, так и сезонные, по договору найма. Основной принцип работы – добросовестное отношение к делу и дисциплина. Поэтому случайные люди здесь просто не остаются. К слову, у здешних работников достойная зарплата. Кормят их бесплатно: каждый день машина с горячей пищей приезжает из райцентра с головного предприятия.



Сегодня на откорме находятся 180 бычков. Пока это первая, пробная партия. По словам Азамата, достаточно сложно было найти и закупить такое количество молодняка и именно мясных пород. Провели огромную работу по налаживанию связей с сельхозпредприятиями страны в этом направлении.

Технология выращивания тоже особенная. Бычков практически весь день, с 8 утра до 6 вечера, учитывая погодные условия, выпасают на пастбищах хозяйства. В рацион входит только свежая трава. Как пояснил Азамат, животные должны нарастить мышечную массу, окрепнуть физически, и только в течение последних трех месяцев они переходят на зерновой трехмесячный откорм, набирая максимальный вес.

Уже в декабре мясо первой партии молодых бычков пойдет на экспорт и попадет на кухню столичных ресторанов. В ближайших планах – наращивание поголовья. Соответственно, рост экспорта в масштабах всего района.

Серьезные планы по росту объемов выпускаемой продукции и расширению рынков сбыта и у головного предприятия. Выход готовой продукции от 500 тонн вырос до 930 тонн. Мясо и мясные полуфабрикаты скоро отправятся в Китай и Россию, Турцию, Узбекистан и Казахстан.

В одном из отремонтированных сараев вот уж точно кого не ожидали увидеть, так это овец с ягнятами. Идея содержать небольшое количество животных для собственных нужд переросла в одно из перспективных направлений развития проекта, тем более совпала с задачей, поставленной главой государства, по возрождению и развитию отрасли овцеводства в республике. Поголовье овец на сегодня составляет уже более сотни голов. И это далеко не предел.



Есть в хозяйстве и своя ветеринарная служба: животные проходят обязательный профилактический осмотр и необходимое лечение, вакцинируются.

Воочию убеждаемся, что все здесь продумано до мелочей. Взять, например, тот факт, что для ягнят держат несколько «молочных мам-коров» на тот случай, если от малыша откажется родная. За коровами ухаживает отдельный работник. Излишки молока также не пропадают, его отдают работникам.

Идем дальше. Тут же, в другом конце помещения, разместилась конюшня – особая гордость Азамата. Не могу не сказать несколько слов и о самом собеседнике. Уроженец Карачаево-Черкесии, педагог, детский тренер по вольной борьбе, бизнесмен, так и остался в душе деревенским пареньком, с детства приученным к сельскому труду. По его признанию, любит землю, животных, ему нравится запах навоза. Каждый день, оставив официальный костюм на вешалке, наравне трудится со своими подчиненными, берется за любую работу и своим личным примером доказывает, что все трудности преодолимы. При этом отмечает, что всегда нужно начинать с себя и никогда не бояться браться за новое.



Так что, уважаемые бизнесмены, имеете конкретные идеи и желание открыть или расширить собственное дело? Не откладывайте на потом.

Всю необходимую информацию по данному вопросу можно получить в отделе экономики райисполкома (тел. 8-02336-7-01-76) или на официальном сайте райисполкома в разделе «Инвестору».

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ