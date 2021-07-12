Сегодня в социально-педагогическом центре для воспитанников лагеря труда и отдыха «Трудовой десант» сотрудники районного военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов провели урок мужества.

Сотрудники военного комиссариата продемонстрировали ребятам видеофильм, из которого они узнали о том, каких специалистов готовит военная академия Республики Беларусь, и об условиях поступления в ведущий военный ВУЗ страны, а также престиже воинских профессий.

С большим интересом мальчишки и девчонки включились в практическую часть урока мужества. У них была хорошая возможность проявить ловкость, меткость и смекалку, попрактиковавшись в сборке и разборке автомата, а также стрельбе из пневматического пистолета и винтовки. К слову, меткостью наравне с будущими защитниками Отечества с легкостью похвастались и представительницы слабой половины человечества. Одним словом, урок мужества удался, оставив у ребят массу ярких эмоций.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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