Игровая зависимость, её причины, стадии, симптомы и лечение.

Патологическая склонность к азартным играм (игромания) — это расстройство, которое заключается в частых эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в жизни человека и ведет к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей, не уделяется должного внимания обязанностям в этих сферах.

Причины лудомании.

В целом считается, что все зависимости такого плана (шопоголизм, лудомания, клептомания и пр.) имеют в основном психологические причины. Хотя последние исследования говорят о том, что факторы, способствующие развитию лудомании, могут быть наследственными или физиологическими (гормональные сбои, недостаточная выработка дофамина).

К основным психологическим причинам развития зависимости от азартных игр относят:

Неспособность к самостоятельной регуляции состояния возбуждения. Зачастую игрок не может не только контролировать свое состояние, погружение в игровой транс, но и осознать существование такой проблемы.

Проблемы в отношениях – в семье, с друзьями, родителями, чувство одиночества.

Проблемы с самооценкой — повышение собственной значимости у такого человека происходит в момент выигрыша, да и в целом самооценка зависит от материального благосостояния.

Факторами, способствующими развитию зависимости, часто становятся также:

то, что в азартные игры играют также родственники или друзья;

переоцененное значение денег в глазах человека, убежденность, что с их помощью можно решить все проблемы;

стремление к легкому заработку;

финансовая неграмотность, неумение распоряжаться деньгами.

Стадии зависимости

Со временем без лечения лудомания прогрессирует. Есть несколько классификаций этапов игровой зависимости. Рассмотрим самую простую, состоящую из 3 стадий.

Не все, кто играет – заложники лудомании, лечение многим вовсе не требуется. Это люди, которые сохраняют трезвое мышление, контролируют потраченную сумму, проводят за игрой разумное количество времени, не стремятся к выигрышу и рассматривают игру всего лишь как эпизодическое развлечение.

Главные критерии, по которым можно понять, что у человека именно зависимость, это:

отсутствие разумных, рациональных причин для игры;

невозможность отказаться от предложения сыграть;

все большее количество времени, проводимое за играми;

приоритет участия в игре над всеми остальными аспектами жизни (работой, учебой, семейными обязанностями и т. д.);

причинение вреда себе и окружающим (потеря работы, финансовые долги, продажа семейного имущества, воровство и т. д.).

Лудомания отражается и на здоровье. Большое количество гормонов, выбрасываемых в кровь, заставляет внутренние органы работать в ненормально интенсивном режиме, что приводит к нарушениям в их работе. Истощается психика. Внешне лудоман часто напоминает человека с алкогольной или наркотической зависимостью.

Последствия лудомании.

Любая патологическая зависимость, оставленная без лечения, тем или иным образом разрушает жизнь и/или здоровье человека.

Лудомания приводит к:

разрушению карьеры, потере профессиональной репутации. Из-за зависимости лудоман пропускает или вовсе бросает работу, плохо выполняет профессиональные обязанности, срывает сроки проектов;

серьезным финансовым проблемам. Зависимые игроки тратят все накопления, влезают в долги, распродают имущество, иногда даже лишаются жилья.

разрушению семьи и социальных связей. Лудоман резко ограничивает круг общения, почти не уделяет время семье, занимает и не отдает деньги друзьям и знакомым, чем портит отношения с ними.

Самые серьезные последствия – это:

Правонарушения, которые начинает совершать лудоман (воровство, кражи, и т. п.).

Попытки самоубийства – до 40% больных пытаются покончить с собой.

Лечение лудомании

Первый и необходимый шаг к лечению – это принятие больным существования проблемы. Для этого может потребоваться одна или несколько бесед с психотерапевтом. После чего можно начинать непосредственно терапию.

Лечение запущенной лудомании, когда у больного уже развилась депрессия, неврозы, присутствуют суицидальные мысли, проводится с применением медикаментов. На начальных этапах есть шанс обойтись без фармакологии. Однако медикаменты в любом случае – не основной способ.

Лечение лудомании осуществляется с помощью психотерапевтических методик. Эффективно сочетание групповой и индивидуальной терапии.

Профилактика игровой зависимости.

НЕОБХОДИМО:

быть уверенным, что зависимость может возникнуть даже после первого раза;

осознавать, что казино, рулетка, лотереи – это не игра, а отнимание денег;

при получении денег – откладывать на обязательные повседневные нужды;

вести свой бюджет, подсчитывать доходы;

для азартных игр как вида отдыха использовать не более 2%от дохода;

понять, что надежда счастливой жизни после выигрыша – это далекий мираж;

никогда не занимать денег для игры и никогда не давать в долг игроку;

не стоит искушать себя хождениями в казино и общением с игроками.

Помните, что против Вашего выигрыша работает целая индустрия азартных развлечений, эффективно применяющая знание нашей психологии и психологии игры.

Если вы находитесь в тяжелой жизненной ситуации и не видите из нее выхода, считаете, что жизнь закончилась, и не знаете, где искать помощи, звоните по номеру

«Телефон доверия» Гомельской областной клинической психиатрической больницы:

8-0232-31-51-61

Республиканская «Детская телефонная линия»:

8-801-100-16-11.

Экстренную психологическую помощь в рабочие дни окажут в отделе общественного здоровья Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по номеру

8-0232-75-55-97 .

УЗ « Буда-Кошелевской ЦРБ»:

Врач-психотерапевт: 7-66-57;

Врач-психиатр-нарколог: 7-66-44;

Психолог: 7-66-42.