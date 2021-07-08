Для людей очевидно, что санкции ЕС и США в первую очередь ударят по их зарплатам, пенсиям, пособиям. Подобные дискриминационные меры абсолютно незаконны и нарушают одно из основополагающих прав человека – право на труд. С решительным осуждением санкций Европейского союза, направленных в том числе против прав трудящихся Беларуси, выступила Федерация профсоюзов Беларуси и ее членские организации. Профсоюзы заявляют о недопустимости таких неправомерных решений, которые нарушают трудовые права белорусов и могут лишить людей рабочих мест и заработной платы.

Белорусы готовы защищать это право. Об этом они говорят с друзьями, в трудовых коллективах, в семьях. Но как быть услышанным? Федерация профсоюзов Беларуси стала той площадкой, где может высказаться каждый.

Свои обращения против санкций уже разместили работники лесного хозяйства, педагоги, химики, медики, работники ЖКХ, промышленники, сотрудники банков, аграрии и многие другие.

Каждый несогласный с санкциями Евросоюза может быть услышан, направив свои видеообращения на почту govori@1prof.by.

Ольга ЧЕРНЯКОВА