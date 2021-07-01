В Гомеле состоялся III открытый областной конкурс дизайнеров Fashion Art-2021.

Шоу с показами коллекций одежды прошло в городском Центре культуры. Организаторами мероприятия выступили Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома и Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа».

В конкурсной программе принимали участие начинающие и профессиональные дизайнеры. При оценке творчества конкурсантов жюри обращало внимание на видение современной моды и умение мастеров работать в таких стилях, как кэжуал, гламур, свадебная мода, этно, авангард, бохо, ретро, деловой и спортивный.

Талантливый педагог дополнительного образования Уваровичского центра детского творчества, руководитель театра моды «Хобби-style», неоднократный победитель и призер многочисленных конкурсов различного уровня Ирина Искрицкая стала обладателем диплома I степени в номинации «Casual стиль» с коллекцией «Метеоритный дождь».

К слову, театр моды «Хобби-style» начал свою деятельность в 2016-м году. Ирина Владимировна вместе с ребятами ведут активную творческую деятельность. Результатом их целенаправленной и плодотворной работы являются победы в различных конкурсах.

Поздравляем талантливого дизайнера и желаем ей творческих идей и вдохновения!

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото из архива Ирины Искрицкой