Говорит искусственный интеллект голосом Владимира Путина в ролике, который рассказывает о новой разработке компании Тимура Бекмамбетова, позволяющей «воспроизводить» голос любого человека. Проект носит название Vera Voice. Посмотрите ролик как-нибудь на досуге.

В основе проекта заложена разработка, использующая искусственный интеллект для клонирования голосов знаменитостей на русском языке. Чтобы синтезировать речь, компьютерной программе достаточно проанализировать аудиозапись обладателя голоса. Нейросети способны скопировать любой голос и произнести им все, что вам вздумается, ввести на клавиатуре. Они улавливают акцент, тембр, высоту звука, темп, ход речи и дыхание и могут передать любые эмоции.

Клонирование голоса активно развивается во всем мире. Технология жизненно необходима пациентам, потерявшим голос после операции или болезни. Но ее планируют использовать и для поздравления людей голосами знаменитостей, озвучки аудиокниг, фильмов, рекламы, компьютерных игр, в «умных» колонках и для других развлекательных целей. Весёленько, правда? Но довольно рискованно. Ведь клонировать можно не только голоса, но и лица. Технологии deepfake развиваются с невероятной скоростью и становятся все более доступными для пользователей, в том числе мошенников. А значит, они создают огромный риск для безопасности рядовых граждан, бизнеса, влияют на глобальные политические процессы.

Об этом свидетельствуют наводнившие интернет deepfake-видеоролики с политиками, которые несут откровенную чушь, и киберпреступления, в которых мошенники используют программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, чтобы имитировать голос по телефону. В 2019-м году было совершено первое: генеральному директору британской энергетической компании позвонил исполнительный директор материнской компании в Германии и попросил срочно, в течение часа, перевести 220 000 евро венгерскому поставщику. Деньги из венгерского банка растворились где-то в Мексике. Преступников не нашли.

В ответ на угрозу, естественно, стало расти количество компаний, готовых обеспечить кибербезопасность. Причем счета за их услуги исчисляются десятками тысяч-миллионов долларов. Вот такой вот порочный круг. Сперва мы платим, чтобы нас обманывали, потом платим еще больше, чтобы перестали обманывать. Ну в самом деле, зачем мне цифровые актеры и какой толк в «умной» колонке с голосом Трампа? Кому нужны поздравления в день рождения от знаменитости? Я больше обрадуюсь голосу друга. А вот к реальности, в которой больше не смогу доверять голосам родных, друзей и знакомых, я не готова. Такой реальности я не хочу.

Не знаю, как вам, а мне кажется, что человечество в последнее время только и делает, что усложняет себе жизнь. Мы словно из кожи вон лезем, чтобы найти самое высокое здание и сигануть с него.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ