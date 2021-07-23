Пахнет второй половиной лета. Слышите? Раскаленный ветер приносит запах спелых колосьев, оглушительно сладко и одновременно терпко пахнет скошенным сеном, луговыми травами, медом, болгарским перцем, укропом, огурцами, томатами. И заметили? Все реже шашлыками – отъелись. Зато чаще вареньем.

Каждый раз, когда я вдыхаю его запах или держу в руках банку варенья, я возвращаюсь в детство. Счастливое, громкое, звонкое, беззаботное, вкусное, кисло-сладкое детство.

Июль. Мама варит в деревне варенье. Клубничное, малиновое, вишневое, смородиновое, черничное, яблочное, абрикосовое… Колдует в клубах дыма и пара. Неподалеку пристроились мы с сестрой: пенки снимать. В воздухе гудят пчелы, на языке лопаются липкие душистые пузырьки – пока мама отвернулась, мы украдкой слизываем сладкую пенку с деревянной лопатки. Другой раз думаешь: а может, мне все это показалось? Воображение-то у меня дай Бог каждому.

Обыкновенно варенье варили на улице: вечерком, как только спадет летний зной, во дворе раскладывали костер и ставили на него самый большой чугунок. От того оно получалось особенным, с дымком. Наши старики газ расходовали бережно, зато дровишек не жалели: их заготавливали с запасом. Вдоволь было и сахара. Последний в деревне покупали мешками, на всякий случай. За лето он весь под чистую уходил на варенье.

Помню, я могла лопать его вместо первого, второго и третьего. С горячими оладушками или, на худой конец, с черным хлебом. И ничего, кстати, не слипалось, как пугали взрослые. Может, потому что запивала парным молоком или холоднющей колодезной водой.

Я давно не ем варенье. Почему-то больше не хочется, даже на десерт. Видимо, отъелась в свое время. Уже давно варенью предпочитаю замороженные ягоды: так, говорят, полезно и не хлопотно. А с некоторых пор идеальное варенье – это микс из рукколы, листьев салата, огурцов, помидоров, болгарского перца и брынзы, обязательно заправленных бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Летом – самое то.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ