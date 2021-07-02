Лето, речка, клубника, солнце, огурцы, шорты… Есть у меня история про шорты. Я ношу ее с собой, страшно подумать, лет 30, не меньше.
Практически все летние каникулы мы проводили в деревне у бабушки с дедушкой. Мне 13. И у меня есть крутые джинсовые шорты. Ну как крутые? Просто джинсы стали коротковаты слегка и я их обрезала. Так все делали. И бахрому по срезу оставила. Неровную такую. И вот встречает нас бабуля, целует, обнимет, плачет от радости – все, как по уставу, а сама на шорты мои косится. Как же, приехала внучка из города, а выглядит как бродяга. Ей, аккуратистке и искусной вышивальщице, эти обрезанные штанины с махрами не давали покоя.
– Ирка, а шо это?
– Ба, да это шорты!
– Шорсы?!!
Так она их и называла с тех пор «шорсами». То ли в шутку, чтобы подразнить нас, то ли всерьез. Мы с сестрой каждый раз ухохатывались, подначивая бабушку:
– Ба, ты не видела мои…ну эти, обрезанные штаны? Такие с нитками?
– Шорсы что ли? – подыгрывала нам бабушка – она была та еще озорница.
– Ага, они самые, – прыскали мы от смеха.
Несколько раз она предпринимала попытки их облагородить. И это ей удавалось. Настойчивость – это у меня от нее. Бывало, я за шорты, натягиваю – глядь, а они уже аккуратненько подложены и подшиты мелкими стежками.
– Ну, ба! Опять?! – стягиваю я злополучные «шорсы».
– А шо? Разве плохо? – удивляется бабушка, как в первый раз.
Так мы и жили: она подрубливает, а я отпариваю. Весело жили. Нескучно.
Таких историй у меня целый чердак наберется. И, как вы понимаете, эта, конечно же, не про шорты. Она про память, про жизнь и бессмертие. Бабушки нет уже 16 лет. Она в трудах и каждодневных заботах о близких прожила свою жизнь, исполнила то, что предначертано, пришло время – умерла, но не исчезла. Она запечатлилась в моем сердце. Может и вы, прочтя мою колонку, когда-нибудь вспомните о ней. Жила такая Ганна Майсеевна – мастерица на все руки, веселунья и плясунья. Она была далеко не безупречной, но она была славной и была моей. Впрочем, почему была? Остается по сей день.
С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ