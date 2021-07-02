Лето, речка, клубника, солнце, огурцы, шорты… Есть у меня история про шорты. Я ношу ее с собой, страшно подумать, лет 30, не меньше.

Практически все летние каникулы мы проводили в деревне у бабушки с дедушкой. Мне 13. И у меня есть крутые джинсовые шорты. Ну как крутые? Просто джинсы стали коротковаты слегка и я их обрезала. Так все делали. И бахрому по срезу оставила. Неровную такую. И вот встречает нас бабуля, целует, обнимет, плачет от радости – все, как по уставу, а сама на шорты мои косится. Как же, приехала внучка из города, а выглядит как бродяга. Ей, аккуратистке и искусной вышивальщице, эти обрезанные штанины с махрами не давали покоя.

– Ирка, а шо это?

– Ба, да это шорты!

– Шорсы?!!

Так она их и называла с тех пор «шорсами». То ли в шутку, чтобы подразнить нас, то ли всерьез. Мы с сестрой каждый раз ухохатывались, подначивая бабушку:

– Ба, ты не видела мои…ну эти, обрезанные штаны? Такие с нитками?

– Шорсы что ли? – подыгрывала нам бабушка – она была та еще озорница.

– Ага, они самые, – прыскали мы от смеха.

Несколько раз она предпринимала попытки их облагородить. И это ей удавалось. Настойчивость – это у меня от нее. Бывало, я за шорты, натягиваю – глядь, а они уже аккуратненько подложены и подшиты мелкими стежками.

– Ну, ба! Опять?! – стягиваю я злополучные «шорсы».

– А шо? Разве плохо? – удивляется бабушка, как в первый раз.

Так мы и жили: она подрубливает, а я отпариваю. Весело жили. Нескучно.

Таких историй у меня целый чердак наберется. И, как вы понимаете, эта, конечно же, не про шорты. Она про память, про жизнь и бессмертие. Бабушки нет уже 16 лет. Она в трудах и каждодневных заботах о близких прожила свою жизнь, исполнила то, что предначертано, пришло время – умерла, но не исчезла. Она запечатлилась в моем сердце. Может и вы, прочтя мою колонку, когда-нибудь вспомните о ней. Жила такая Ганна Майсеевна – мастерица на все руки, веселунья и плясунья. Она была далеко не безупречной, но она была славной и была моей. Впрочем, почему была? Остается по сей день.

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ