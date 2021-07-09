Говорят, мы то, что мы любим. Вот я люблю лето, солнце ранним субботним утром, запах полыни, чабреца и сосновой стружки, пиццу, море и… собак.

Хотя от наших собак, признаться, одни хлопоты и убытки. Младшая за зиму из вентиляционных труб повытянула заглушки – и в погребе вся капуста перемерзла, разукомплектовала систему капельного полива: повыдергала капельницы. А в последнее время и вовсе взяла за привычку таскать обувь. Шлепанцы, почти новые, мы не спасли, она их разгрызла в два счета. Пропажу второй пары мы вовремя заметили. Не сожрала, но пожевать успела. В кого она такая прожорливая? Ясное дело – в мамашку. Но та курятину предпочитает, причем не только замороженную. По весне Матильда совершила подкоп, сбежала с территории и передушила 4-х соседских кур. За ту вылазку она поплатилась временным ограничением свободы, а нам она стоила тридцать рублей. Да ее впору переименовывать, причем в третий раз, в честь богини охоты Дианы. Почему в третий? Потому как первых 4 года она была Рексом. Матильдой она стала после того, как ощенилась. И перемена пола, как вы понимаете, здесь ни при чем – дело в нашей доверчивости. Нам сказали: «Кобель. Берите, не пожалеете». Мы и взяли. И не пожалели.

Зато они ловят землероек и кротов, дом охраняют. Ну как охраняют? День напролет дежурят у ворот, лают на прохожих. До хрипоты. Причем, как и все особи женского пола, делают это с изощренным коварством: притаятся до поры до времени, а только жертва поравняется с ними, громко лают из подворотни. Одним словом, развлекаются, как могут. Прохожие визжат от неожиданности, иные сыплют проклятиями в адрес сердобольных охранников.

Еще они незнакомых во двор не пускают. Ну как не пускают? Все зависит от комплекции. Тех, что помельче да потрусоватей, могут и цапнуть. А вот рослых, да еще и в сапожищах 52-го размера, газовиков там каких, например, не тронут. Аккуратно облают издалека для проформы и в кусты. Однажды и мне чуть не досталось, когда Матильда не признала меня. Правда, не ее это вина. Клянусь, вы бы меня тоже не узнали. В видавшем виды болоньевом пальто до пят и детской шапке с потрепанным помпоном я больше смахивала на парижского клошара. Была осень, и я собиралась убраться в саду. Больше я так не делаю – берегу собачьи нервы. Потому как люблю. Не за красивые глаза, конечно, хотя они действительно хороши. За верность. Разве этого мало?

С уважением, Ирина ПАЛУБЕЦ