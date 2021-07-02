Сегодня старт праздничным мероприятиям, приуроченным ко Дню Независимости Республики Беларусь, дала военно-патриотическая игра «Патриот», которая прошла на городском стадионе райцентра.

Организатором игры выступил отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома при поддержке гимназии и средней школы №1 г.Буда-Кошелево, а также СДЮШОР «СПАРТА».

Участие в игре приняли четыре команды: «Урожай» (ОАО «Агрохимуслуги» и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»), «Газовики-дорожники» (филиал ПУ «Рогачевгаз» Буда-Кошелевский РГС и ДРСУ №184 г. Буда-Кошелево), «Тутэйшыя» (средняя школа №1 и гимназия райцентра) и «Молодые партизаны» (ГЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» и филиал ОАО «Рогачевский МКК» по производству сыров).

Командам предстояло пройти 8 заданий. Согласно маршрутным листам участники игры демонстрировали свою ловкость и сноровку, быстроту и меткость, логику и сообразительность, а также творческие способности и вокальные данные. Переправа раненого, метание гранат, сборка и разборка автомата на время, стрелковый рубеж, установка палатки, ориентирование на местности и полоса препятствий – со всем этим команды справились на отлично. Компетентное жюри также оценило выпуск боевого листка ко Дню Независимости, ответы в тематической викторине и командное исполнение военно-патриотической песни.

Как отметил заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков на церемонии награждения, все участники показали настоящий командный дух, даже дождь не смог сломить их волю к победе.

Итак, победителем военно-патриотической игры «Патриот» стала команда «Тутэйшыя». Представители сферы образования всего на 1 балл опередили команду «Урожай». Третье место у «Газовиков-дорожников», четвертое – у команды «Молодые партизаны». Всем командам вручены дипломы за участие и сладкие призы от спонсора мероприятия ООО «БудВинНВ».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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