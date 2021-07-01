В 1921 году небезызвестный Бенито Муссолини основал Национальную фашистскую партию, чем создал обширнейшее поле для споров историков и философов на ближайшее столетие. Никаких свастик и всей той атрибутики, которую сейчас принято считать фашистской, еще не было. Тогда на национальных цветах Италии была связка прутьев, та самая фасция, и топор с головой льва на вершине топорища. Символику позаимствовали у римской республики, а название произошло от слова fascis (итальянское fascio (фашио) — «союз»). Но надо признать, что тренд будущей идеологии нацизма задали именно в Италии.

Вариации на тему

Почему-то нацистов начали называть фашистами, слово превратилось в некий собирательный образ, обобщенное определение крайне правых идеологий, а чуть позже — практически в ругательство. Точку в этой истории поставил Нюрнбергский процесс, именно тогда и прекратил существование тот самый, если можно так выразиться, «изначальный» нацизм, тот, из которого и выросла Вторая мировая. Все похожие идеологии, возникшие впоследствии, — это уже неонацизм. Почему так? Да просто чтобы разделять явления: вот у нас был нацизм, его осудили и уничтожили, а все остальное — это уже новодел. Даже если некое движение объявляет себя преемником и идейным продолжателем Национал-социалистической немецкой рабочей партии, это все равно неонацизм. В одну реку дважды войти нельзя, нацизм давно уничтожен, и возродить его невозможно, мертвые не воскресают… Но вот наследственные черты у его отпрысков проявляются с завидной регулярностью, причем в самых различных вариациях.

Так почему в таком случае уголовная ответственность в нашей стране введена именно за реабилитацию нацизма? И что это вообще означает, кто его реабилитирует и как, если он уже мертв? Какое отношение к этому имеет неонацизм? Давайте разбираться.

Сразу замечу, подавляющее большинство неонацистских движений обычно с настоящим нацизмом из общего имеют только символику, да и то не всегда. Ну согласитесь, странно быть белорусским неонацистом, притом что планы настоящих нацистов предполагали уничтожение части нашего народа. Да и с «арийской расой» у нас тут, прямо скажем, некоторые сложности имеются. Вот и приходится неонацистам выкручиваться, изменяя изначальные постулаты нацизма. Иначе пришлось бы самих себя уничтожать по заветам дедушки Гитлера.

Фанаты и идейные

В Беларуси неонацисты традиционно существовали в фанатском движении, впрочем, и их противники по массовым дракам — тоже. Вообще, с учетом того, какая трагедия выпала на долю нашего народа в Великой Отечественной войне, неонацистское движение у нас всегда было достаточно скудным и могло бы полностью деградировать, если бы не один нюанс, но об этом позже. Пока — о ситуации в целом.

Так вот, расстановка сил в целом такая: неонацисты в основном участвуют в фанатском движении ФК «Динамо-Минск» и разделены на несколько отдельных группировок. Самая старая — Lads 82, в настоящее время ее численность составляет около 50 человек, часть актива ушла в группировку «Отступники», у них уже около 100 членов. Далее идет Generation Ultras с примерно 40 членами. Formation 7 — около 50 членов. Вышеперечисленные в основном используют идеологию неонацизма как повод для массовых драк, а символику — для антуража и как знаки различия. Но есть и чуть более идейные, например, Blue-White Will с сотней человек в активе, и вот эти уже действительно выступают за расовую чистоту и связаны с политизированными националистическими движениями, такими как «Правый альянс».

Современным предателям можно будет гордиться дедами-полицаями, говорить, что они не предали Родину и свой народ, а боролись с коммунистами. Мало того, можно будет переписать историю таким образом, что хозяева реабилитирующих нацизм деятелей предстанут в совершенно ином свете, как это уже произошло в ряде соседних государств. Именно для этого и пытаются выбить кирпичи из стены народной памяти, поменять отношение, ослабить, а потом и разрушить. И делают это уже очень давно.

Это практически весь состав наших неонацистов. Притом что большинство участвуют в этом всем исключительно ради массовых драк с фанатами ФК «Партизан» (бывший МТЗ-­РИПО), представляющих так называемых «АнтиФА», а атрибутика и идеология там в основном просто для антуражу. Мало того, с учетом специфики контингента их с завидной регулярностью сажают или они сами разбегаются по соседним странам, из-за чего численность группировок постоянно снижается. Те же Lads 82 начинали с 300 человек, а сейчас их в шесть раз меньше. В общем, угнетает ­ГУБОПиК неонацистов нещадно. И это все давно бы выродилось в обычные бойцовские клубы по интересам, тем более что перед драками они оговаривают время проведения и состав участников, к вопросу подходят с некоей долей администрирования, чтоб всем интересно было… Но есть один катализатор, который не дает окончательно угаснуть неонацизму в нашей стране.

И катализатор этот, как несложно догадаться, — соседняя Украина. Там неонацистские движения цветут буйным цветом, никто их рост не ограничивает, и ситуация в стране уже зашла настолько далеко, что неонацисты начали представлять из себя политическую силу. И материальная база там гораздо солиднее: финансирование, государственная поддержка, тренировочные лагеря, амуниция. И само собой, белорусские неонацисты частенько там бывают, смотрят, учатся, завидуют…

Такой полюс притяжения просто не может не оказывать влияния на подобные группировки и в нашей стране. Идеологическая подпитка идет именно оттуда, но, повторюсь, даже несмотря на все эти факторы, настоящих идейных неонацистов в Беларуси менее двухсот. Все же у нашего народа есть прививка от этого явления.

Впрочем, некоторые даже умудрились влезть в якобы мирный либеральный протест, самый наглядный пример — Павел Кулаженко, более известный как EXOMON. Пользуется уважением у наших доморощенных неонацистов, поздравлял всех причастных с очередной годовщиной создания дивизии «Галичина» и в целом весьма коричневых взглядов. Это именно он был в числе группы заговорщиков, готовящих государственный переворот и покушение на Александра Лукашенко. Проживает, правда, в США, что и позволило ему избежать задержания. Мне бы очень хотелось рассказать об инициативах в Беларуси, которые Кулаженко курирует, но, к сожалению, есть некоторые законодательные ограничения, не позволяющие это сделать…

Является ли деятельность всех этих людей и формирований реабилитацией нацизма? Очень опосредованно. Это всего лишь осколки идеологии, долетевшие до нас сквозь время. По большому счету, это что-то вроде карго-культа. Просто форма без содержания. И эта форма ничуть не лучше настоящего нацизма, где-то даже хуже, но настоящий враг не там… Все эти молодчики с татуировками и нацистской атрибутикой всего лишь ширма для тех, кто действительно пытается реабилитировать нацизм. Они просто удобная дымовая завеса, хоть сами этого и не осознают.