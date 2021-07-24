В преддверии Дня работников торговли «Авангард» встретился с теми, кто сумел построить бизнес на селе, и узнал, как начать свое дело и не прогореть.

Основателями семейного дела являются Мария и Леонид Савостьяновы. Именно они, уроженцы Будакошелевщины, одними из первых в районе решили заняться торговлей на селе.

Как признается Мария Савостьянова, о том, чтобы открыть свое дело в начале их семейной жизни, речи даже и не шло – другие времена тогда были. Они, как и все сельские жители, не один год посвятили работе в сельхозотрасли и даже успели потрудиться на одном из гомельских заводов. В 1987 году семья обосновалась в Дуравичах. Этот период совпал с развитием их деревни, куда на постоянное место жительства ехали чернобыльские переселенцы. На селе развивалась и инфраструктура, был построен большой магазин товаров повседневного спроса. А когда встал вопрос, кто будет в нем работать, выбор пал на расторопную учетчицу хозяйства Марию Савостьянову. Ей предложили попробовать себя в роли заведующей.

– Признаюсь, мне всегда нравилась торговля. Еще в детстве с большим интересом наблюдала, как взвешивается и фасуется товар, как ловко продавцы управляются с большими деревянными счетами и весами, – рассказывает Мария Пименовна. – Конечно же, от такого предложения отказаться не смогла. Кроме того, в магазине нужен был и продавец. Так мы попали в торговлю: я стала заведующей магазином, а супруг – продавцом.

По словам женщины, в том, что с близким человеком находишься рядом 24 часа в сутки, есть свои плюсы. Во-первых, общее дело только сближает, во-вторых, в торговле, где постоянно имеешь дело с деньгами, без доверия не обойтись, а в-третьих, они настолько хорошо друг друга дополняли, что понимали один одного буквально с полуслова.

В магазине супругам приходилось проводить много времени, ведь раньше товарооборот был очень большой. Продукты привозили целыми машинами. Тяжелые мешки с крупами и сахаром, ящики и коробки они разгружали самостоятельно, а потом еще и фасовали. Все это требовало не только огромных физических сил, но и времени. Частенько младший сын Леонид, которому в ту пору не было и трех лет, оставался у них на работе.

– Для меня, в отличие от моих сверстников, которые играли с машинками, лучшим времяпрепровождением было находиться у родителей в магазине. Любимое развлечение – пересыпать крупы фасовочной лопаткой для продуктов из одной емкости в другую. Так что я буквально вырос в магазине, – делится Леонид. – Поэтому совсем не случайно связал жизнь с торговлей.

После 11 лет работы в райпо супруги Савостьяновы решили работать на себя и открыть свое дело. В то время в районе начала развиваться частная кооперация, и они одними из первых в 2002-м году взялись за выездную торговлю. Сначала продавали продукты питания в населенных пунктах Дуравичского сельсовета, через два года смогли приобрести передвижной прицеп «Купава», а позже открыли небольшой торговый стационарный павильон. Так, шаг за шагом их семейное дело росло и развивалось. А со временем к семейному бизнесу присоединился и сын Леонид.

– Не скрою, меня всегда больше интересовала торговля, нежели сельское хозяйство. Кажется, по-другому и быть не могло. Как только подрос, отец брал меня с собой на выезды. Все выходные проводил у родителей на работе. Именно там я получил самый главный и ценный опыт – умение общаться с людьми, предложить им товар и качественно обслужить, чтобы покупатель остался доволен и обязательно пришел к нам еще раз, – рассказывает Леонид Савостьянов. – В 2006 году официально устроился продавцом в наш магазин в Дуравичах, где работал вместе со своей супругой Людмилой. В 2010-м наша семья открыла уже свою торговую точку в Николаевке. Неиспользуемое здание мы приобрели за одну базовую величину. Конечно, пришлось приложить немало сил и средств, чтобы привести его в порядок, но это того стоило. И сегодня магазин «Николаевский» – место, куда приходят за покупками благодарные жители агрогородка. Еще через два года мы приобрели торговый павильон «Любимый» в Рогини, а взяв в аренду помещение в Ботвиново Чечерского района, открыли там магазин «МарЛен». Два года назад арендовали у нашего райпо в Дуравичах помещения магазинов «Хозторг» и «Продукты», а в прошлом году выкупили у них помещение магазина в Уваровичах, который, к слову, не так давно открыли. Сегодня «Хутор» имеет современный вид и разнообразие различных групп товаров, поэтому местные жители с удовольствием ходят к нам за покупками.

Сейчас у ЧТУП «МарЛен-сервис» 6 магазинов. В 2013-м году к семейному делу присоединился и старший сын четы Савостьяновых, Александр. К сожалению, в минувшем году главы семейства Леонида Александровича не стало. Бразды правления фирмой у сына Леонида, который по праву является его достойным преемником. Мария Пименовна, находясь на заслуженном отдыхе, семейное дело не оставляет и помогает сыновьям в работе, ведь без ее мудрости и опыта им не обойтись. Да и невестки в семейном деле – одни из главных помощниц. А еще и достойная смена подрастает. Восьмилетний сын Леонида Леонидовича, Артем, охотно помогает отцу и уже сейчас старается освоить все тонкости торговли.

Не могла не поинтересоваться у наших героев, как возникло название их частного унитарного предприятия. Оказывается, «МарЛен-сервис» – это части собственных имен основателей Марии и Леонида.

– Какие главные составляющие успешного бизнеса на селе? – спрашиваю у нынешнего руководителя семейного бизнеса.

– На мой взгляд, чтобы развивать торговлю, прежде всего должны быть честная конкуренция, богатый ассортимент товаров, грамотная ценовая политика, качество обслуживания и современное оборудование. Мы постоянно анализируем покупательский спрос, что позволяет определиться с объемами заказов. Работаем с проверенными поставщиками, стараемся, чтобы у сельчан на столе всегда были только свежие, вкусные и качественные продукты. Преимущественно работаем с предприятиями-поставщиками Гомельской области. Ставку делаем и на современное оснащение магазинов, закупаем новое оборудование. Ведь человеку всегда приятно приходить туда, где чисто и уютно, где есть большой ассортимент и товары можно приобрести по приемлемым ценам.

В торговле я уже много лет и могу с уверенностью сказать, что это дело требует не только больших финансовых вложений, но и сил, и времени. За всю свою жизнь я ни разу не был в отпуске, ведь постоянно нужно быть в курсе дел и решать различные насущные вопросы, начиная от поставки товаров и заканчивая благоустройством прилегающей территории. Это работа без выходных и праздников. Чтобы начать свое дело, одних родительских сбережений было недостаточно, мы постоянно держали большое хозяйство. Еще пришлось одалживать деньги у знакомых.

Нельзя не отметить, что мы постоянно чувствовали поддержку государства, будь то выделение земли под строительство павильона или приобретение неиспользуемого имущества под магазин. В свою очередь и мы работаем на инфраструктуру, делаем все, чтобы качество торговли на селе было не хуже, чем в городе. Мы открыли новые рабочие места, трудоустроив 13 человек. Согласитесь, это тоже немаловажно. Но на достигнутом останавливаться не собираемся. Возможно, в скором времени на территории района у «МарЛен-сервис» появится еще один магазин, – отметил Леонид Савостьянов.

P.S. Пообщавшись с нашими героями и побывав в магазине «Хутор» в Уваровичах, в очередной раз убедилась: в торговле не бывает случайных людей. Для этого нужно иметь особый талант. Ведь когда, зайдя в магазин, тебя встречают с улыбкой, да еще и дельный совет дают, туда хочется приходить снова и снова.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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