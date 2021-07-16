В связи с установившейся жаркой погодой и продолжением школьных каникул все больше взрослых и детей устремляются к водоемам. К сожалению, не все соблюдают правила поведения на воде, порой забывая о важных мерах безопасности. В районе уже зафиксирован печальный случай гибели на воде мужчины.

C целью профилактики гибели людей на водоемах, а также в рамках республиканской пожарно-профилактической акции «Летний патруль» пропагандисты Буда-Кошелевского РОЧС совместно с активистами Белорусского республиканского союза молодежи, сотрудниками РОВД Буда-Кошелевского райисполкома, представителем комиссии по делам несовершеннолетних и корреспондентом районной газеты «Авангард» провели профилактический рейд по местам отдыха на водоёмах, расположенных на территории района.

Участники рейда беседовали с гражданами, которых встречали возле мест купания. Рассказывали о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, запрете купания в нетрезвом состоянии, не оставлении малолетних детей у водоема без присмотра. В дополнение приводились печальные примеры время провождения у водной глади, произошедшие этим летом. В завершение встречи участники получали обучающие буклеты по основам безопасности жизнедеятельности.