9 июля прошла VII отчетно-выборная конференция Буда-Кошелевского РК ОО «БРСМ» по итогам работы за 2017-2020 годы.

На конференции был заслушан доклад первого секретаря районной организации Максима Ляпко по итогам работы за 2017-2020 годы, а так же о перспективах развития общественного объединения на следующую пятилетку.

По итогам конференции первым секретарем Буда-Кошелевского РК ОО «БРСМ» единогласно избран Максим Ляпко. Также выносились вопросы о выборах членов РК ОО «БРСМ», о выборах членов бюро РК ОО «БРСМ», а также членов и председателя контрольной комиссии РК ОО «БРСМ».

На конференции присутствовала первый секретарь Гомельского областного комитета ОО «БРСМ»Вероника Гудкова.