В субботу, 24 июля, Октябрьский район в 11-й раз встречал гостей на Республиканском фестивале фольклорного искусства «Берагiня». Учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» достойно представили наш район. Под руководством Людмилы Кабаевой ребята вернулись с конкурса с двумя дипломами II степени и тремя дипломами III степени в номинации «Батл».

«Берагiня» – уникальный для республики фестиваль, который за время своего существования стал важным событием культурной жизни Беларуси. Он проходит с 1998 года с целью поддержки народного творчества, сохранения региональной и местной художественной культуры, поиска новых самобытных коллективов. Участниками фестиваля стали носители и преемники художественных традиций – аутентичные фольклорные коллективы художественного творчества из всех областей нашей страны. Всего более 320 человек. В программе фестиваля были мастер-классы, музыкально-развлекательные и танцевально-игровые конкурсы, выставки и концерты.

«Авангард» пообщался с победителями и узнал их впечатления о фестивале.

Мария Кабаева:

– Конкурс был просто феерический. Мы все получили огромный заряд эмоций. Наш коллектив увез домой, помимо наград, яркие и теплые впечатления от участия в конкурсе, а также новые знакомства. Еще нам очень приятно, что всем победителям организаторы подарили ценные подарки – GPS-треккеры.

Илья Евдочков:

– В таком конкурсе принимал участие впервые. Это было ярко и незабываемо. Мне довелось поучаствовать в перетанцовке (это когда у участников одинаковое количество баллов и они импровизируют под музыку), было очень необычно и здорово. Так быстро пролетело время, так много новых эмоций и чувств я испытал, окунувшись в чудесный мир музыки и танцев. До сих пор с удовольствием пересматриваю фото и видео, вспоминая дружелюбную и праздничную атмосферу, которая царила на фестивале.

А мы в свою очередь поздравляем учащихся и педагога и желаем дальнейших побед.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

Фото из архива ансамбля «Мілавіца»