Национальная академия наук Беларуси объявляет Республиканский конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства (далее — Конкурс).
Конкурс направлен на консолидацию белорусского общества и укрепление национального единства, формирование чувства гордости за героическое прошлое и славное настоящее, поддержку талантливых творческих людей, популяризацию истории и культуры Беларуси.
Номинации Конкурса творческих работ, направленных на отражение единства народа:
— «Песни нашей земли»
— «Стихи и рассказы о своей земле»
— «Краеведческие тропы»
— «Язык моей страны (местные диалекты, географические названия, личные имена)»
— «Изобразительное искусство»
— «Фото и видео изображения»
— «Произведения народных мастеров»
К участию в конкурсе приглашаются творческие люди, любители и профессионалы (ученые, писатели, журналисты, художники, композиторы, скульпторы, фотографы, мастера народных промыслов), а также учителя, школьники и студенты, работы которых воплощают идеи национального единства, общественного согласия и общественного взаимопонимания.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 октября 2021 года по электронной почте: skaryna2017@gmail.com, а также по адресу: 220072, г. Минск, ул. Сурганава, д.1, корп. 2.
Победители каждой номинации награждаются дипломами, памятными символами Конкурса.
Контактный телефон, факс: + 375-17 270-18-81
Пресс-служба НАН Беларуси