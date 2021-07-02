Национальная академия наук Беларуси объявляет Республиканский конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства (далее — Конкурс).

Конкурс направлен на консолидацию белорусского общества и укрепление национального единства, формирование чувства гордости за героическое прошлое и славное настоящее, поддержку талантливых творческих людей, популяризацию истории и культуры Беларуси.

Номинации Конкурса творческих работ, направленных на отражение единства народа:

— «Песни нашей земли»

— «Стихи и рассказы о своей земле»

— «Краеведческие тропы»

— «Язык моей страны (местные диалекты, географические названия, личные имена)»

— «Изобразительное искусство»

— «Фото и видео изображения»

— «Произведения народных мастеров»

К участию в конкурсе приглашаются творческие люди, любители и профессионалы (ученые, писатели, журналисты, художники, композиторы, скульпторы, фотографы, мастера народных промыслов), а также учителя, школьники и студенты, работы которых воплощают идеи национального единства, общественного согласия и общественного взаимопонимания.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 октября 2021 года по электронной почте: skaryna2017@gmail.com, а также по адресу: 220072, г. Минск, ул. Сурганава, д.1, корп. 2.

Победители каждой номинации награждаются дипломами, памятными символами Конкурса.

Контактный телефон, факс: + 375-17 270-18-81

Пресс-служба НАН Беларуси

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