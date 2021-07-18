Случается, что люди попадают в плен различных зависимостей: от алкоголя, наркотиков, еды, игры. Однако осознают это не многие и часто с опозданием. У кого-то получается вернуться к обычной жизни, а кто-то идет на дно. О том, как справиться с болезнью, нам рассказала врач –психиатр-нарколог ЦРБ Мария Юрковец.

– Я думала, что всегда смогу остановиться: захочу – буду пить, захочу – не буду. Но я ошибалась, не понимая, что больна алкоголизмом, – рассказывает Татьяна, жительница райцентра. – Ни один алкоголик никогда не признает того, что болен. Очень запомнился момент, когда на работе меня хотели уволить из-за пьянства. За меня тогда поручились все, но через день я напилась и, уйдя в запой, не вышла на работу. Я не могла найти ответа на вопрос, почему это сделала. В тридцать лет я напивалась до «отключки», уходила в запои, мне не помогали ни врачи, ни кодировка, помогла лишь реабилитация в Гомельском центре «Ключ». Сначала я не понимала, как можно не пить, а как праздники без спиртного? Я не пью уже почти пять лет и осознала одну простую истину: нет никаких полумер, есть только два пути: если ты пьешь – ты умираешь, если не пьешь – ты живешь и наслаждаешься жизнью.

43-летнему жителю райцентра также удалось войти в ремиссию. До этого он два года состоял на учете у нарколога. Как рассказала врач – психиатр-нарколог центральной районной больницы Мария Юрковец, мужчина системно пил в течение многих лет, отсюда и серьезные проблемы: конфликты в семье, потеря работы и, как результат, постановка на учет. За два года лечения у него сформировалась установка на трезвый образ жизни, и вот уже в течение года он не употребляет спиртного.

А вот 44-летняя Наталья состоит на учете в наркологическом кабинете уже 13 лет. Ее дети находятся на госпопечении, однако это не останавливает женщину – она продолжает вести асоциальный образ жизни.

В нашем районе на диспансерном учете у нарколога состоят 655 официальных алкоголиков, из них 183 женщины. Кроме того, на учете состоят 11 наркозависимых, из которых 4 женщины и 2 токсикомана.

В основном это те, кто «засветился» в административных правонарушениях, семейных скандалах, пьяных драках или проходит по линии приемного отделения: например, граждане в подпитии с зафиксированными травмами. Некоторые, кстати, приходят самостоятельно, но их очень мало. За первое полугодие в отношении 20-ти «особо потерянных» поручено принять меры по направлению в лечебно-трудовые профилактории. Но есть и оптимистичная статистика. Так, за шесть месяцев нынешнего года с наркологического учета сняты 28 человек, им удалось войти в ремиссию. Кроме того, рабочей группой райисполкома по работе с гражданами, ведущими антиобщественный образ жизни, в текущем году проведено 6 заседаний, по итогам которых 30 человек направлены на трудоустройство.

Государство гарантирует больным алкоголизмом и наркоманией оказание наркологической помощи, которая включает обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию. Помощь оказывается на основании добровольного согласия на медицинское вмешательство.

– Алкоголизм – болезнь отрицания, – объясняет Мария Александровна. – Зависимый, как правило, говорит: «Если я захочу, я хоть завтра брошу». Но это самообман, человек самостоятельно бросить не может. Однако у каждого больного есть свое дно. Если он допился до дна, понял, что дальше всё, на кладбище, то это уже мотивация: нужно остановиться и обратиться за помощью. Мы предлагаем больным алкоголизмом, которые состоят у нас на учете, бесплатное 10-дневное лечение в Гомельском областном наркологическом диспансере, кодировку за 50% от стоимости и реабилитацию в Гомельском центре «Ключ» также абсолютно бесплатно. Кроме того, в территориальном центре социального обслуживания населения есть комната психологической поддержки для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, т.е. зависимым в ней могут оказать психологическую помощь.

Для этого нужно позвонить по «Телефону доверия» 7-73-24.



Очевидный факт – лекарства от алкоголизма в мире не существует, значит, единственный выход для алкоголика – полное воздержание от принятия спиртного. И вот тут возникает вопрос: а как это сделать, если спиртное становится смыслом жизни? Выход один – признать свой алкоголизм и начать воспринимать его по-другому. Не как сладкий «запретный плод», не как источник удовольствий, не как неотъемлемую часть жизни, а как неизлечимую болезнь, которой человек будет болен всегда.

– В 98% случаев алкоголизм у нас лечат кодированием или «подшивкой», – отмечает Мария Юрковец. – Однако глобально проблему пьянства кодировка все равно не решает – большинство после нее, а иногда и во время, снова начинают пить.

Кодировка – это внушение, запрет. Да, человек перестает пить на какое-то время, но и не выздоравливает, его жизнь не меняется. У него забирают алкоголь, который, между прочим, в некотором смысле помогал ему жить: раскованно общаться, быть смелым, не чувствовать тревогу, а вместо этого не дают ничего, что помогло бы ему жить полноценно без алкоголя. Для этого нужна реабилитация. Курс реабилитации в центре «Ключ» длится 28 дней. Там работают с людьми, которые действительно хотят победить алкоголизм. Заставить или уговорить лечиться бессмысленно. Пока алкоголик сам не поймет проблему, ему никто не поможет. Впереди его ждет только пропасть. За четыре недели клиенты центра проходят несколько этапов: адаптируются и принимают факт своей зависимости, работают с внутриличностными проблемами и учатся общаться на трезвую голову, планируют свою жизнь после выхода из реабилитационного центра.

Не нужно стесняться признать свою болезнь, ведь чем раньше вы это сделаете, тем меньше успеете потерять. Сделайте шаг – победите свою болезнь, пока она не победила вас.

Ирина ШУТОВА