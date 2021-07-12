Обеспечение безопасности пожилых граждан — одна из главных задач, стоящих перед государственными органами. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья могут стать более доступным объектом совершения преступления.

Для предупреждения совершения правонарушений и преступлений в отношении пожилых граждан в наше время пожилые люди в силу своей доверчивости, зачастую невнимательности, прежних стереотипов поведения, наиболее подвержены преступным посягательствам. Они, например, могут не закрыть двери, оставить ключи или ценности в общеизвестных и легкодоступных местах. Этим и пользуются преступники.

Ежедневно из средств массовой информации мы узнаем о совершенных преступлениях. Но многие ли из нас задумывались, что своим поведением и отношением к имуществу могут спровоцировать злоумышленника? Вряд ли. А ведь достаточно начать с элементарного. Надеемся, что наши советы помогут Вам обезопасить себя и свое имущество.



Как не стать жертвой квартирной кражи

Когда уходите из дома

Половина краж из жилищ совершается путем свободного доступа, когда преступники не затрачивают усилия на преодоление преград, из-за того, что потерпевшие оставляют открытыми входные двери и окна. Помните, что оставляя свое жилище без присмотра, особенно на длительное время (уезжая в командировку, на отдых и т.д.), находящееся в нем имущество может заинтересовать квартирных воров. Поэтому:

всегда проверяйте, что все двери и окна квартиры (дома) закрыты (даже если выходите на непродолжительное время);

установите надежные входные двери и замки;

плотно закрывайте окна, укрепите оконные проемы;

запасные ключи от квартиры (дома) не прячьте под ковриком у двери, в почтовом ящике или ином легкодоступном месте;

не храните дорогостоящие вещи, деньги на видном месте, среди книг и постельного белья;

установите добрососедские отношения с жильцами своего дома с целью взаимного наблюдения за квартирами друг друга;

когда уезжаете, то просите соседей забирать почту из Вашего почтового ящика;

если Вы потеряли либо у вас украли ключи от квартиры, немедленно смените замки;

установите охранную сигнализацию и не забывайте ее включать.

Находясь в квартире

Не будьте излишне доверчивы. Воры могут проникнуть в Ваш дом под видом почтальона, сантехника, знакомого Ваших соседей или родственников. Одни преступники просят попить, лекарство, а другие утверждают, что хотят возвратить деньги или передать записку соседям и просят принести бумагу или ручку, чтобы оставить им записку. Поводы могут быть самыми разнообразными.

С целью войти в доверие злоумышленники, используя возможности различных общедоступных баз данных, Интернета, могут указывать личные сведения родственников и соседей. Поэтому:

будьте осторожны, когда незнакомый звонит в дверь, не спешите ее открывать, используйте дверной глазок;

пользуйтесь ограничительной цепочкой для выяснения цели визита, потребуйте предоставить документы;

постоянно поддерживайте хорошее освещение в коридоре;

если Вы живете одни, то не следует сообщать об этом малознакомым людям, договариваться о встрече с посторонними у себя дома;

если к Вам в квартиру пытаются зайти люди, представляющиеся работниками отдела социальной защиты, жилищно-эксплуатационных служб, почтовым курьером либо иные лица, которых Вы не вызывали, потребуйте у них предъявления документов, после чего позвоните в соответствующую организацию и уточните, работает ли у них такой сотрудник и где он должен находиться в данное время. При отказе предъявить документы следует незамедлительно позвонить в милицию по телефону 102, сообщив приметы злоумышленника и транспорта, на котором он уехал;

если в квартире внезапно погас свет, не следует сразу же выходить на лестничную площадку, поскольку электричество могут отключить преступники с целью выманить Вас из квартиры.



Как не стать жертвой мошенника

Во многих случаях злоумышленники предлагают, в том числе посещая граждан по месту жительства, приобрести какие-либо вещи, лекарства по ценам ниже рыночных, в действительности стоящие намного меньше. Поэтому:

не вступайте в разговор с лицами, которые предлагают Вам снять порчу;

не покупайте у незнакомых людей с рук электробытовые и иные товары;

не разменивайте денежные купюры посторонним;

ни под каким предлогом не передавайте свои деньги незнакомым лицам для оказания ими услуг в приобретении квартиры, автомашины, строительных материалов, топлива, продуктов питания и других вещей, производства каких- либо работ, в целях благоприятного решения вопроса с должностными лицами о непривлечении к ответственности, сдаче экзаменов, решении жилищного вопроса и т.д.;

не давайте в долг крупные суммы денег без должного юридического оформления и свидетелей.

Как не стать жертвой преступления в общественных местах

Психологически всегда нужно быть готовым к опасности. На улице не стоит слишком глубоко погружаться в свои мысли, переживания, чтобы можно было быстро сориентироваться в критической ситуации. В связи с этим рекомендуем:

не кладите кошельки, ключи, мобильный телефон и другие ценные вещи в наружные карманы, полиэтиленовые пакеты и иные легкодоступные места;

при пользовании городским общественным транспортом или, посещая места с массовым пребыванием граждан, держите сумку закрытой и близко к себе, поддерживайте ее рукой и держите перед собой, а не сзади;

не доставайте полностью все деньги из кошелька при расчете с продавцом, чтобы не привлекать внимание воров;

не носите с собой много наличности;

держите собственность раздельно (мобильный телефон, кредитные карточки отдельно от кошелька), не выставляйте напоказ ювелирные изделия иные ценные вещи;

никогда не оставляйте кредитные карточки в легкодоступных местах, не записывайте на них или бумажнике ПИН-код, не сообщайте его другим людям;

при пользовании банкоматом стойте максимально ближе к нему, чтобы посторонние не видели, какую операцию осуществляете, в том числе, сколько денег Вы снимаете;

не оставляйте свое имущество без присмотра, даже на короткое время (велосипеды возле магазинов и т.д.);

в темное время суток хорошо продумывайте свой маршрут следования, избегайте малолюдных и неосвещенных мест, дорогие украшения лучше снять или прикрыть одеждой;

если сзади кто-то идет за вами, проверьте свои опасения резко изменив направление движения, спешите в ближайшее многолюдное место;

сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая к телу, а ключи от квартиры храните в отдельном кармане;

если вы регулярно возвращаетесь поздно домой, подумайте о приобретении источника громкого сигнала (в крайнем случае — обычного свистка);

пользуйтесь хорошо освещенными, многолюдными остановками общественного транспорта, которые Вы знаете;

в общественном транспорте садитесь всегда ближе к водителю. В поезде не садитесь в пустом вагоне, садитесь ближе к «голове» состава. Если чувствуете опасность, то выйдите на какой-либо остановке и зайдите в другой вагон;

пользуйтесь услугами такси компании, которую знаете. Если вызывали такси по телефону, то убедитесь, что прибывший водитель знает Вашу фамилию и место назначения. Если чувствуете опасность, попросите водителя остановиться в многолюдном месте и выйдите. Подъезжайте прямо к подъезду, водителя попросите не уезжать, пока не зайдете в подъезд;

не садитесь в машину к незнакомым людям и не соглашайтесь на их предложение подвезти Вас;

если направляетесь в незнакомое место, попросите друзей, родственников Вас встретить;

старайтесь не использовать ноутбуки, смартфоны и иную портативную компьютерную технику в транспорте, чтобы не показывать злоумышленникам;

подходя к дому, держите ключи от входной двери наготове, чтобы можно было быстро зайти в подъезд;

если Вы на кресле-каталке или велосипеде, держите свои сумки в зоне видимости.

Кроме этого если в Вашем населенном пункте находятся незнакомые лица, которые вызывают подозрение (почтовые курьеры, предлагающие купить у них вещи, занимающиеся гаданием и т.д.) следует незамедлительно позвонить в милицию по телефону «102», сообщив приметы данных лиц и транспорт, на котором они приехали.

Если Вы все-таки стали жертвой или свидетелем преступления, насилия в семье, не ждите трагедии, незамедлительно обратитесь за помощью в милицию по телефону «102». По фактам самогоноварения и незаконной продажи спиртных напитков Вы можете сообщить по телефону 8-(02336)-2-12-49. Безнаказанность только стимулирует злоумышленников к новым действиям, пострадать могут и другие.