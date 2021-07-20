17 июля нынешнего года на площади Свободы в рамках международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» прошел VIII открытый турнир национальных танцев «Танчым разам». В нем приняли участие 74 талантливых, искрометных пар со всей Беларуси, приехавших показать свое мастерство, заявить о себе и продемонстрировать неповторимый колорит славянской культуры через танцы. Гомельскую область представляли учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества.

Жюри, которое возглавляла начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси Ирина Карпович, с трудом смогло выделить лучшие пары.

По итогам конкурса учащиеся центра стали обладателями трех дипломов I степени и награждены дипломами «За зберажэнне і захаванне беларускай танцавальнай спадчыны».

Завершился праздник традиционного танца большим хороводом. Взявшись за руки, с музыкой и песнями участники прославляли «Славянский базар», единение и братство.

Поздравляем победителей с заслуженными наградами! Благодарим за высокое исполнительское мастерство и самобытность. Желаем вдохновения, успехов и новых творческих достижений!