Итак, в том случае, когда взысканных с должника денежных средств недостаточно для удовлетворения требований взыскателей по всем возбужденным в отношении этого должника исполнительным производствам, денежные средства распределяются между взыскателями следующим образом:

→ в первую очередь удовлетворяются требования по исполнительным документам о взыскании алиментов, расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на гособеспечении, сумм в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. В случае недостаточности денежные средства распределяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме;

→ во вторую – требования по исполнительным документам о взыскании сумм в республиканский и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов, сумм в случае потери кормильца, страховых выплат по обязательному страхованию, выплат по госсоцстрахованию граждан, по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, по требованиям о выплате авторского вознаграждения, о возмещении ущерба, причиненного преступлением или административным правонарушением, а также морального вреда;

→ в третью – требования по исполнительным документам о взыскании денежных средств: по исполнению обеспеченных залогом обязательств по договорам за счет средств, полученных от реализации имущества, являющегося предметом залога, в соответствии с законодательством; в счет погашения задолженности по кредитам, предоставленным банками страны под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также под гарантии областных, Минского городского, районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов, и процентам по ним; в счет погашения задолженности по активам, приобретенным ОАО «Банк развития Республики Беларусь» у банков республики в соответствии с перечнем таких активов и порядком, утверждаемыми Совмином Республики Беларусь, и по кредитам, предоставленным этим открытым акционерным обществом на финансирование проектов, включенных в программы, утверждаемые Президентом и (или) Правительством страны;

→ в четвертую – требования по взысканию иных платежей (не указанных в абзацах 2 – 9 настоящей части).

Таким образом, требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей. А требования в пределах одной и той же очереди удовлетворяются с учетом очереди и порядка погашения задолженности, даты возбуждения исполнительных производств.

Отметим также, что при наличии нескольких взыскателей и недостаточности взысканных с должника денежных средств для удовлетворения требований по всем исполнительным документам, возбужденным в отношении этого должника, судебный исполнитель выносит постановление о распределении взысканных денежных средств, за исключением случая, когда денежные средства перечисляются одному взыскателю.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА