К слову, сердцем ее называют неслучайно. Ведь именно здесь задается ритм, координируется работа всего отдела внутренних дел и держится на контроле оперативная обстановка в районе.

Участковые инспекторы Буда-Кошелевской ОДС готовы в любой момент выехать на место происшествия. А все потому, что вот уже более 20 лет уверенно держат руль служебного автомобиля водители-милиционеры Владимир и Александр Ковалевы. Братья – асы на дороге, именно от них зависит оперативное прибытие наряда на место происшествия, благо техника на вооружение ОДС недавно поступила новая: современная «Газель-Патриот».

– Профессия водителя сама по себе задает скорость жизни, – признаются Ковалевы. – Но всегда нужно помнить о главном – дорога ошибок не прощает. Кроме того, техника требует внимания и заботы, бережного к себе отношения. Перед началом и после рабочего дня проверить готовность автомобиля – закон. И тогда любой маршрут по плечу.

Родом братья из поселка Григоровка Гусевицкого сельсовета. Владимир пришел в милицию сразу после службы в воздушно-десантных войсках. Именно там он понял, что хочет связать будущее с силовыми структурами. Александр же после армии 6 лет проработал водителем в колхозе им. Ленина в Гусевице, затем 12 лет в оперативно-дежурной службе отдела внутренних дел Железнодорожного района Гомеля. После перешел в Буда-Кошелевский отдел, где трудится и сейчас.

Милиционерам-водителям дежурной части важно знать точное расположение всех населенных пунктов, дорог и улиц района, а еще быть готовым к экстремальным ситуациям. Ведь нередко, помимо выполнения своих прямых обязанностей, они вместе с операми участвуют в задержании преступников, отрабатывают места происшествий.

– Бывает, что за смену на машине наматываем по 200-300 километров, – рассказывают водители. – Порой только приедешь с одного вызова, как сразу же отправляешься на другой. Например, спешишь, чтобы утихомирить семейного скандалиста, а потом на сработку сигнализации в магазине. В общем, скучать не приходится. Видели, уже можно сказать, всё. Поэтому нас сложно чем-то удивить.

Как-то Владимир вдвоем с участковым Эдуардом Лукьянцевым поймали по горячим следам преступника, нанесшего тяжкие телесные повреждения жителю Чеботович. У ранее судимого мужчины было несколько ножей, пришлось его обезоруживать. Александр, к примеру, находясь на законном выходном, в одиночку задержал в Гусевице наркомана, искавшего наркосодержащие растения на огородах.

Братья Ковалевы уверенно говорят, что с выбором профессии не ошиблись, хотя простой ее уж точно не назовешь.

– Наша служба всегда на передовой, мы часто оказываемся единственными, кто может помочь в первые минуты. Здесь тяжело физически: приходится таскать пьяных, помогать сотрудникам скорой помощи грузить их в машину, отмерять километры, так что к концу 12-часовой смены сил не остается. Тяжело и морально: постоянно приходится видеть неблагополучные семьи, так называемую «бытовуху», трупы. И к этому никак нельзя привыкнуть, – говорят милиционеры.

Работа на передовой действительно непростая. Случайных людей здесь не бывает. Каждый понимает: от работы отдела в целом и от действий каждого сотрудника в отдельности зависит спокойствие в нашем городе и районе.

– В день профессионального праздника хотим поблагодарить своих коллег и пожелать им выдержки, терпения, товарищеской поддержки и карьерного роста. Всем крепкого здоровья и семейного благополучия! Слова благодарности хочется сказать ветеранам милиции, ушедшим на заслуженный отдых. Они не забывают нас, делятся своим профессиональным и жизненным опытом. Крепкого им здоровья, благополучия, долгих лет жизни! – поздравили коллег Владимир и Александр Ковалевы.

Ирина ШУТОВА

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