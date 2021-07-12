Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району ИМНС по Жлобинскому району сообщает, что в связи со вступлением в силу с 01.07.2021 постановления МНС от 16.06.2021 № 28 «Об изменении постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 14 и от 3 января 2019 г. № 2» информирует.

Согласно пункту 7 статьи 136 Налогового кодекса Республики Беларусь факт подтверждения статуса белорусской организации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость удостоверяется справкой, предназначенной для применения на территории иностранных государств.

При соблюдении требований подпункта 1.14 пункта 1 постановления МНС от 26.04.2013 № 14 (в ред. от 16.06.2021) налоговым органом по месту постановки на учет плательщика справка выдается по форме согласно приложению 12 к этому постановлению либо заверяется по форме, установленной в иностранном государстве, на основании заявления плательщика (форма заявления установлена приложением 2 к этому постановлению).

Образец заполнения заявления доступен на сайте МНС в разделе «Одно окно» (http://www.nalog.gov.by/ru/adm_glav_1/).