О чем председатель областного Совета депутатов Елена Зенкевич говорила с молодежью Буда-Кошелевского района

Сегодня председатель областного Совета депутатов Елена Зенкевич встретилась с молодежью Буда-Кошелевского района. В мероприятии приняла участие председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Наталья Киселева.



В историко-краеведческом музее поучаствовать в диалоге собрались члены молодежного совета при районном Совете депутатов, учащаяся и трудовая молодежь.

В самом начале встречи, обращаясь к юношам и девушкам, Екатерина Анатольевна отметила, что ей всегда интересно выступать перед молодежью. Председатель облсовета подробно остановилась на деятельности молодежного совета при областном Совете депутатов, социально-экономическом развитии Гомельщины. В ходе встречи также обсудили вопросы общественно-политической ситуации в стране и медиаграмотности. Екатерина Анатольевна акцентировала внимание ребят на критическом отношении к любой информации, умении взвешенно и с умом ее употреблять. Отметила важность того, что сегодня наша страна меняется, идет работа на всех уровнях, начиная от изменений в Конституции Республики Беларусь, концепции системы образования, где воспитательной работе отведена важная роль. При этом, все изменения происходят цивилизованно, в дискуссии и диалоге, обмене мнениями.

Обращаясь к молодежи, Екатерина Анатольевна выразила уверенность, что за ней будущее нашей страны, призвала активно участвовать в общественных делах, акциях, различных проектах, ведь именно там они приобретут самое главное – бесценный опыт общения с людьми.



В завершение для участников встречи сотрудники музея провели экскурсию по действующим экспозициям.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.