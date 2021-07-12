Наиболее уязвимыми является личные подсобные хозяйства и
мелкие товарные фермы с выгульным способом содержания птиц. В целях
недопущения заноса инфекционных заболеваний в личных подсобных
хозяйствах граждан необходимо придерживаться следующих правил:
1. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой
территории, исключить контакт домашней птицы с дикими
синантропными птицами.
2. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.
3. Осуществлять куплю-комплектование только вакцинированной
домашней и декоративной птицей при наличии ветеринарных
сопроводительных документов, характеризующих территориальное и
видовое происхождение птицы, эпизоотическое состояние места ее
выхода и позволяющих идентифицировать птицу.
4. Содержать территории и строения для содержания птицы в чистоте,
проводить механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и
территории: периодически (2-3 раза неделю) обрабатывать
предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метла,
бадьи) 3% горячим раствором каустической соды или 3% раствором
хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и
гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом)
свежегашеной известью.
5. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых
водонепроницаемых ёмкостях, недоступных для дикой птицы. Пищевые
отходы перед кормлением подвергать кипячению.
6. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.
ПОМНИТЕ!
Выполнение всех этих требований и рекомендаций позволит избежать
заноса болезней птиц на территории ваших подворий, сохранить птицу от
заболеваний и обеспечить эпизоотическое благополучие на территории
района.
При необходимости обращаться в сельский исполнительный комитет
вашего населенного пункта.