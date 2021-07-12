Наиболее уязвимыми является личные подсобные хозяйства и

мелкие товарные фермы с выгульным способом содержания птиц. В целях

недопущения заноса инфекционных заболеваний в личных подсобных

хозяйствах граждан необходимо придерживаться следующих правил:

1. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой

территории, исключить контакт домашней птицы с дикими

синантропными птицами.

2. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.

3. Осуществлять куплю-комплектование только вакцинированной

домашней и декоративной птицей при наличии ветеринарных

сопроводительных документов, характеризующих территориальное и

видовое происхождение птицы, эпизоотическое состояние места ее

выхода и позволяющих идентифицировать птицу.

4. Содержать территории и строения для содержания птицы в чистоте,

проводить механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и

территории: периодически (2-3 раза неделю) обрабатывать

предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метла,

бадьи) 3% горячим раствором каустической соды или 3% раствором

хлорной извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и

гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом)

свежегашеной известью.

5. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых

водонепроницаемых ёмкостях, недоступных для дикой птицы. Пищевые

отходы перед кормлением подвергать кипячению.

6. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.

ПОМНИТЕ!

Выполнение всех этих требований и рекомендаций позволит избежать

заноса болезней птиц на территории ваших подворий, сохранить птицу от

заболеваний и обеспечить эпизоотическое благополучие на территории

района.

При необходимости обращаться в сельский исполнительный комитет

вашего населенного пункта.