Первое белорусское золото Токио! Сегодня Иван Литвинович принес Беларуси такую долгожданную награду. И сразу – медаль высшей пробы! В прыжках на батуте 20-летний белорус стал первым. Прыгнул красиво и высоко. Что еще добавить? Андрей Бондаренко смотрел финал и покажет все эмоции этого прекрасного олимпийского дня.

Финиш первой недели, начало второй! Все, как и 5 лет назад! Все, как и должно было случиться. Победы ждали от Владислава Гончарова. Но на этот раз на высоте оказался Иван Литвинович. Это его первая Олимпиада. 20-летний парень приехал в Токио и победил!

События на олимпийском батуте разворачивались невероятным образом. Иван Литвинович выступал последним и уже знал результат соперников. Белорус выполняет сложнейшую программу. Да, выполняет ее не совсем чисто, приземляясь не в центр квадрата. Но при этом сложность и, главное, высота – самая крутая в этом Токио! Никто не прыгал так высоко. Китаец Дон Дон – второй, Диван Шмидт из Новой Зеландии – третий. Это наш вид спорта. Батут – Беларусь! И даже самые авторитетные судьи признали: так высоко никто в мире больше не летает.

Эта первая медаль белорусов в Токио – отправная точка, как было и в Рио! Но каковы же батутисты. Просто лучшие. Ведь в Рио 5 лет назад то же золото в этом виде было первым и единственным. Но сейчас Литвинович выдал результат в сумме просто невероятный для восприятия – 61,715 балла. Это все за счет высоты. Чтобы было понятно не профессионалу – это словно в космос улететь. Парень из Вилейки сделал все, чтобы о нем говорила вся страна.

Конечно, в родном городе Ивана сегодня никто не спал. Смотрели, болели, переживали. Далеко – 8 тысяч километров. «Но он слышит, он обязательно слышит», – говорят в Вилейке.

Как и вся Беларусь, не спал и Витебск. Здесь болели за Владислава Гончарова (он, к сожалению, стал четвертым). Но ведь и Литвинович здесь не чужой. Батут – Витебск, почти синонимы. Именно в городе на Двине тренируются и вырастают лучшие в мире атлеты в этом виде спорта. Здесь настоящая кузница кадров. И здесь болели, как надо! И это было здорово!

Успех белорусов на батуте не случаен. Наши парни были лидерами мирового сезона, и золото на второй подряд Олимпиаде – закономерность. Кроме того, на Европейских играх в Минске больше всего медалей завоевали представители гимнастических дисциплин. И как жаль, что в батуте не разыгрываются медали в синхронных прыжках.

На Олимпиаде главное – начать. Белорусский медальный отсчет пошел. Впереди еще много соревнований, много эмоций. Совсем скоро в борьбу вступит гребная эскадра. Представители велотрека, борьбы, художественной гимнастики – медали точно будут, но ведь первая, она самая желанная. Особенно, если учесть, что это сотая медаль в истории летних Олимпиад для Беларуси. Браво, Иван Литвинович.

ОНТ